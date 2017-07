El Calendario Pirelli 2018 recrea el mundo de 'Alice in Wonderland' solo con modelos negras

Imagen vía Instagram

Nunca has visto a Alicia negra. Ni al famoso conejo blanco no ser blanco. Tampoco has visto al Sombrerero ni a la Reina de Corazones con una tez más oscura. La famosa fábula de fantasía de Lewis Carroll te la han contado de mil formas y maneras: pero nunca has visto a todos sus personajes ser negros.

El Calendario Pirelli 2018, el almanaque más reputado desde sus orígenes en 1964, se ha propuesto dar una vuelta de tuerca en sus páginas a esta ficción mil veces reinterpretada . Y lo ha hecho seleccionando un reparto de mujeres y hombres negros que posaran para el fotógrafo elegido de esta edición, Tim Walker.

Entre el casting estelar figuran celebridades como la supermodelo Naomi Campbell, el drag queen RuPaul, la actriz y comediante Whoopi Goldberg, la ganadora del Óscar a mejor actriz Lupita Nyongo’o y el rapero Puff Daddy, entre otros.

Las imágenes que han avanzado evocan de forma mágica algunos de los escenarios más emblemáticos del cuento. Y ponen de manifiesto la voluntad de la marca de neumáticos, Pirelli, de hacerse eco de un debate que ha sido especialmente candente este año.

Muchas actrices de Hollywood han denunciado con dureza la invisibilización de las personas afrodescendientes en el cine, las series o la publicidad. También han denunciado la doble discriminación que sufren las mujeres negras y la brecha salarial, que afecta tanto a hombres como a mujeres afrodescendientes.

Eso sí: parece que la industria cada vez es más permeable a las críticas. Este año, por ejemplo, los premios Óscar han batido el récord con 18 afroamericanos nominados. La decisión editorial de este calendario parece ir más allá de una mera decisión comercial. También demuestra que existe una voluntad real de incorporar cada vez más diversidad étnica.

Gucci también avanzó hace unas semanas que su próxima colección estará protagonizada completamente por modelos negros.

La modelo australiana de raíces sudanesas Ducki Thot, de 21 años, ha sido la elegida para encarnar el papel de Alicia. Esta modelo causó revuelo en los pasados meses por su rostro de belleza casi irreal, que incluso llegaba a confundirse con una especie de muñeca.

No es la primera vez que el Calendario Pirelli escoge un reparto negro. En 1987, Naomi Campbell posó con 16 años en topless para una edición en la que compartía páginas con otras modelos negras.

En los últimos años, sin embargo, sí se ha percibido una mayor voluntad y sensibilidad a la hora de reflejar en sus fotografías algunas de las luchas que se vienen librando en el mundo de la moda. En el Calendario Pirelli 2017, el fotógrafo Peter Lindbergh retrató a mujeres como Julianne Moore, Uma Thurman o Nicole Kidman sin un solo retoque de Photoshop.

También en el 2016, la reputada fotógrafa Annie Leibovitz retrató a mujeres como Amy Schumer, Yoko Ono, Tavi Gevinson también al natural.

Todas las imágenes se han obtenido de Instagram