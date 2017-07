Brad Pitt y Frank Ocean compartieron un momento mágico en el escenario del festival FYF

Una de las ventajas de organizar tu festival en Los Angeles es que es muy probable que aparezca alguna celebridad hollywoodiense. Y no solo entre el público.

El sábado, los asistentes del FYF fueron testigos de un cameo de Brad Pitt en el concierto de Frank Ocean. Así, como quien no quiere la cosa (que, de hecho, es el modus operandi habitual de Ocean).

Mientras Ocean interpretaba sendas versiones de los clásicos soul ‘Close to You’ (The Carpenters) y Never Can Say Goodbye (Jackson 5), el actor estuvo sentado en el escenario simulando una llamada telefónica con semblante triste mientras las pantallas gigantes le enfocaban.

El resultado es un momento mágico, con un grado de emoción intimida difícil de imaginar en un concierto con tantos asistentes. Más aún teniendo en cuenta las circunstancias por las que ha pasado Pitt en los últimos meses.

De hecho, en su reciente entrevista en GQ, el actor reveló que es un gran fan de Ocean. “He estado escuchando mucho a Frank Ocean”, dijo. “Encuentro que este joven muy especial. Hablando de llegar a la cruda verdad. Es dolorosamente honesto. Es muy, muy, especial. No puedo encontrar una canción mala”.

Asistentes al festival también afirmaron haber visto al director Spike Jonze filmanado la actuación de Ocean, como ya ocurrió hace unas semanas durante su actuación en el festival Lovebox de Londres.

¿Qué se llevarán entre manos?