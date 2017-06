El polémico tráiler que sugiere que la nueva Blancanieves es fea porque es gorda

La cosa pintaba fatal. Un cartel de una película de animación infantil en el que se puede leer “¿Qué pasaría si Blancanieves ya no fuera guapa?” . Y, junto a esta frase, la imagen de una Blancanieves delgada y alta y otra gorda y baja.

Este es el póster promocional de la película Red Shoes and 7 Dwarfs, una película para niños que reinterpreta el clásico de Disney y los Hermanos Grimm. El argumento: los zapatos rojos de Blancanieves tienen un poder mágico y es que hacen que parezca más delgada. Y los enanos no son tan enanos.

La modelo de tallas grandes Tess Holliday reparó en el póster en el marco del Festival de Cannes y lo tuiteó entre sus seguidores. “¿Cómo ha sido esto aprobado por un equipo de márketing entero? ¿Por qué está bien decirle a los niños que ser gordo = feo?”.

Holliday también mencionó en este mismo comentario a la actriz Chloë Grace Moretz, que encarna la voz del personaje principal: Blancanieves. Grace Moretz respondió a través de esta misma red y aseguró que se siente igual de mosqueada que todo el mundo ante la desafortunada campaña de comunicación.

Sin embargo, el póster no es lo peor. El tráiler —que a estas horas ya ha sido borrado de la cuenta oficial— es aún más ofensivo. En él se puede ver a dos de los “enanos” espiando a la protagonista, escondidos en su habitación, y comprobando completamente horrorizados que es una chica gorda. Blancanieves se quita los zapatos mágicos al llegar a casa, se sienta en un sillón, se tira un eructo y dice, aliviada, “ahora puedo respirar”.

Las redes sociales acusan a esta campaña de hacer un body-shaming en toda regla.

La actriz Chloë Grace defiende que el guión que ella leyó le pareció que no tenía nada que ver con ese tráiler y que, en realidad, la película promueve el mensaje justamente opuesto. En relación a su personaje principal, la página web detalla que se trata de de una “princesa que no encaja en los estándares de peso del mundo de las princesas”. Por eso, se pone esos zapatos.

Sujin Hwang, uno de los productores de la película de Locus Corporation, ha declarado que han puesto fin a la campaña y ha pedido disculpas. “Viendo los primeros elementos de nuestra campaña de márketing nos hemos dado cuenta de que hemos conseguido el efecto opuesto al que pretendíamos. Nuestra película es una comedia familiar que intenta combatir los prejuicios sociales relacionados con los estándares de belleza y trata de enfatizar la importancia de la belleza interior”.

La respuesta del productor no nos tranquiliza demasiado y nos hace pensar que todo mal, que todo es una gran liada. Y no solo la campaña de comunicación. Esto de “enfatizar la belleza interior” es preocupante y nos hace temer que la película estará simplemente mal planteada. La importancia de la belleza interior está muy bien, pero no tiene nada que ver con la talla. Esa respuesta sigue haciendo body-shaming. Eso de: “Bueno, Blancanieves es gorda y es fea, pero por dentro es muy maja”. Ojalá todo esto no sea lo que parece y no desaprovechen la oportunidad de hacer una película que rompa verdaderamente con los estándares de la delgadez y reivindique que las princesas gordas y guapas molan igual.

Sinceramente, si no hubiéramos visto todo lo demás, esta imagen de Blancanieves pasando de todo en su casa nos parecería genial.