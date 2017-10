‘Blade Runner 2049’ es cine de autor en estado puro y un desafío para los fans

Cuando Harrison Ford inunda, por primera vez, la pantalla de Blade Runner 2049, no ocurre nada. No invita a vítores, como sí hizo su entrada triunfal en Star Wars: El Despertar de la Fuerza. La sala lo recibe, con diplomacia, pero sin entusiasmo fan. No hay fuerzas: Blade Runner 2049, antes que la comunión con sus fieles, busca su extremaunción agónica. Y la consuma.

Secuela de la película de culto dirigida por Ridley Scott en 1982, Blade Runner 2049 nos traslada 30 años en el futuro con respecto a su predecesora. Si aquélla cifraba la búsqueda y captura de unos replicantes prófugos por parte del agente Rick Deckard (Harrison Ford), Blade Runner 2049 repite parámetros: en ésta, el oficial K (Ryan Gosling) se lanza a la caza del supuesto primer replicante alumbrado de forma natural –fuera, vaya, de laboratorio alguno.

Si las teorías sobre si el Deckard de Blade Runner era o no replicante todavía colean, el director Denis Villeneuve no ha querido jugar a la ambigüedad en esta secuela: Ryan Gosling, desde el arranque de Blade Runner 2049, se nos presenta como uno de estos seres artificiales. Concretamente, un Nexus 9, el único modelo de replicante legal y lo suficientemente sumiso como para trabajar, como trabaja K, con la Policía de Los Ángeles.

A solo dos años vista del 2019 que imaginó Scott en Blade Runner, podemos decirlo: nuestro futuro inmediato no parece que vaya a tener cartografía cyberpunk. Si la película del 1982 trazó un universo hiperbolizando la cultura y la estética de su época, aunque fallando en el vaticinio, Blade Runner 2049 tiene el acierto de no potenciar esta fabulación post-postpunk. En su lugar, Villeneuve apuesta por proyectar demonios contemporáneos, como la robotización de las relaciones afectivas o las aberrantes consecuencias del cambio climático.

Así, Blade Runner 2049 presenta una Los Ángeles rodeada por presas hidráulicas; una ciudad brumosa, con lluvia que nunca amaina y a la que, gota a gota, todo el mundo parece haberse acostumbrado. Bajo el chaparrón, apenas se distinguen aquellos icónicos neones, instalados a lo largo y ancho de una metrópoli que ha perdido, incluso, la belleza decadente de la película original. En el paso intermedio entre la pérdida de la esperanza y el suicidio, a la L.A. de Blade Runner 2049 ni siquiera le quedan fuerzas para agonizar.

En medio de ese desencanto, como no podía ser de otro modo, la floración de figuras especulativas es inevitable: el científico Niander Wallace (Jared Leto) hizo fortuna al conseguir detener la hambruna global mediante comida sintética, para luego absorber lo que quedaba de la Tyrell Corporation y terminar fabricando la línea Nexus 9 que daría luz al oficial K.

Con todo, como villano y aunque más perverso, Wallace no puede competir en entidad trágica con el Rutger Hauer replicante de Blade Runner.

El omnipresente soundtrack de Vangelis en Blade Runner ha sido sustituido aquí por un machacón score de Hans Zimmer; por ello, de forma casi inevitable, el empaque de la película termina remitiendo al cine de Cristopher Nolan. La grandilocuencia, trascendencia y pretensión de Blade Runner 2049 no son, sin embargo y al contrario que algunas manifestaciones nolanistas, parches que escondan las carencias del conjunto: Villeneuve realmente ha pergeñado una película lo suficientemente compleja como para vestirla con tantos abalorios opulentos como deseé.

Los tintes existencialistas que Blade Runner toma en su clímax final, con un Hauer tocado y hundido bajo la lluvia, entonando el “he visto cosas que no creerías”, en Blade Runner 2049 impregnan la totalidad del metraje. El personaje de Gosling, incapaz de saber qué recuerdos le pertenecen y cuáles son implantados, inicia dos viajes en paralelo: uno para encontrar a Deckard y otro, mucho más profundo y subcutáneo, para tratar de discernir quién es y de dónde viene –dónde ir, en 2046, es poco menos que irrelevante.

No: Blade Runner 2049 quizás no nos ofrezca, como sí hizo su primera parte, imágenes que no puedes despegar de la retina. No hay llamaradas sobre el skyline de Los Ángeles, ni replicantes tiroteadas a cámara lenta, ni tampoco interrogatorios hard boiled; los frames de Blade Runner 2049 perduran muy poco en la memoria. A cambio, pero, Villeneuve ofrece una historia cuyas implicaciones y profundidad están más cerca del cine de Wim Wenders o Werner Herzog que del de su productor ejecutivo Ridley Scott.

Blade Runner 2049 es, más incluso que su predecesora, cine de autor en estado puro y un desafío para los fans más acérrimos.

Si la relación sentimental entre Deckard y Rachael en la película del 82 ya tenía tintes intercreacionales –él humano, ella replicante–, la subtrama amorosa de Blade Runner 2049 es todavía más bizarra: el oficial K mitiga su soledad con Joy (Ana de Armas), un holograma intangible al que se le pueden ir añadiendo actualizaciones y mejoras previo pago. Irremediablemente, evoca a la Samantha de Her interpretada por Scarlett Johansson.

Además de funcionar como aliados sentimentales, los hologramas de Blade Runner 2049 también ejercen de fantasmagoría: los de Elvis y Marilyn Monroe en un casino abandonado –¿De Las Vegas?– nos maldicen por nuestra incapacidad de crear ídolos que perduren en el tiempo, mientras ensalzamos una y otra vez los de décadas pasadas. El mensaje, para más humillación, se nos manda desde la, no por apreciable, menos necesaria secuela de un blockbuster 80’s.

Si, pese a su melancolía, Blade Runner prometía atractivos futuros que nunca llegaron –coches voladores, mascotas sintéticas, delincuentes new romantic–, Blade Runner 2049 extiende unos cheques futuribles –desastre ecológico, ostracismo social, miseria sci-fi– que, aunque cruces los dedos para que nadie pueda pagarlos, sabes que lo estás haciendo en vano. Es una sensación que no consigues arrancarte de la garganta ni cuando la aeronave de K sobrevuela el logo de Atari: los guiños no son bálsamos; no en la película de Villeneuve.

Parafraseando a John Berger, podemos decir que el futuro que tanto nos asusta llegará. “Y, entonces, lo que quedará de nosotros será la confianza que mantuvimos durante la oscuridad”.