Björk denuncia el acoso sexual de un director, y no puede ser otro que Lars Von Trier

“Inspirada por todas las mujeres que están alzando la voz estos días”, escribe Björk en un post de Facebook, “he decidido contar mi experiencia personal con un director danés”.

Las mujeres de la que habla Björk son Rose McGowan, Ashley Judd, Jennifer Lawrence y otras muchas que, estas últimas semanas, han revelado los abusos sexuales a los que fueron sometidas por parte del productor Harvey Weinstein.

Pero, ¿a quién se refiere la cantante con “un director danés”? Por fuerza, ha de tratarse de Lars von Trier: el cineasta es natural de Dinamarca y, a su vez, autor de la única película protagonizada por Björk – Bailar en la oscuridad, ganadora de la Palma de Oro en Cannes.

“Cuando probé suerte como actriz, me di cuenta que humillarme y tratarme como un ser inferior al que acosar sexualmente era la norma en ese mundo”, asegura la cantante. Björk, lejos de señalar solo al mentado “director danés” como acosador, también utiliza el post para culpar “a un equipo formado por docenas de personas que se lo permitían y lo alentaban”.

“Aprendí que el hecho de que un realizador pueda tocar y acosar a sus actrices es algo permitido por las instituciones cinematográficas de todo el mundo. Si yo intentaba cuestionar y limitar la autoridad del director, éste se enfurecía y me castigaba, creando la ilusión, de cara a su equipo, de que era yo el elemento problemático del rodaje”.

Björk, que dice haber tardado años en recuperarse del trance, señala que el hecho de no tener aspiraciones en el mundo del cine le hizo más sencillo tomar la decisión de abandonarlo. “Me preocupa, sin embargo, que otras actrices que trabajaron con él no lo tuvieran tan fácil como yo”, lamenta. “Él es plenamente consciente de lo que me hizo, y estoy segura que se basó en dicha experiencia para rodar su siguiente película”.

¿Cuál fue la siguiente película de von Trier? Dogville, protagonizada por Nicole Kidman. En una entrevista concedida a GQ, el director danés aseguró que Björk, al enterarse de que Kidman iba a protagonizar Dogville, le envió una carta a la actriz australiana para evitar que ésta aceptase el papel. Aunque eso último no sucedió, la cantante señala que el hecho de haber sido “la primera en rebelarse contra él y no dejar que se saliese con la suya” hizo que Lars von Trier entablase, de entonces en adelante, “relaciones más justas con sus actrices”.

“Espero que este comunicado ayude a las actrices y los actores de todo el mundo”, añadía. “Detengamos estas actitudes”, terminaba. “Hay una ola de cambio en el mundo”.