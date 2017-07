Beyoncé y Jay-Z ponen copyright a los nombres de sus gemelos

Getty

Según informa TMZ, Beyoncé y Jay-Z habrían inscrito los nombres de sus gemelos en el registro de propiedad intelectual. El pasado 26 de junio, la pareja haría puesto copyright a “Rumi Carter” y “Sir Carter”, los nombres de sus recién nacidos, justo en la misma compañía que registró “Blue Ivy”, el nombre/marca de su primogénita.

Si los simples mortales se conforman con inscribir a sus bebés en el registro civil, Beyoncé y Jay-Z han vuelto a ir un paso más allá –también, vuelven a generar debate sobre si es o no ético tratar a tus hijos como se trata una canción, un disco o cualquier otra obra intelectual. La noticia se filtra, además, sin que la pareja haya anunciado oficialmente el nacimiento de los gemelos.

Sobre los nombres de los bebés, lo que más ha llamado la atención es su origen: ambos hacen referencia al musulmán Jalaluddin al-Rumi, practicante de un estilo de poesía al que Jay-Z hizo un guiño en su Marcy Me.

“I started in lobbies now, parley with Saudis / Sufi to the goofies, I could probably speak Farsi / That’s poetry, read a coca leaf from my past”, rapea Jay-Z en este track de 4:44, su nuevo álbum –y la plataforma que el cantante ha utilizado, asimismo, para expiar sus infidelidades.

Aceptando la referencia velada, queda claro de dónde sale el nombre de Rumi Carter; pero, ¿qué hay de Sir Carter? Al parecer, la inspiración también vendría del poeta musulmán, pero no de su nombre, sino de su obra.

“Bring the pure wine of, love and freedom/ But sir, a tornado is coming / More wine, we'll teach this storm, a thing or two about whirling”, reza uno de los poemas más famosos de Rumi, que data del siglo XIII, y entre cuyas palabras es fácil localizar un “sir”.

Por si servir de inspiración para los hijos de Beyoncé y Jay-Z no fuese bastante distinción, el nombre de Jalaluddin al-Rumi parece destinado a tomar fuerza en un futuro muy próximo: el guionista David Franzoni está escribiendo un biopic del poeta, del que dice que fue “como Shakespeare”.