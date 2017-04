Bella Hadid: “Estoy orgullosa de ser hija de un refugiado musulmán”

La modelo Bella Hadid ha hablado sobre su fe en el islam y de la experiencia de su padre como refugiado en una entrevista para la revista Porter.

“ Mi padre fue refugiado cuando vino por primera vez a América”, explicó la joven de 20 años y hermana de otro rostro conocido del mundo de la moda, Gigi Hadid.

“ Él siempre ha sido religioso y ha rezado por mi familia. Me siento orgullosa de ser musulmana”, afirmó en Porter .

Las hermanas Hadid son de origen palestino-holandés. Su padre nació en Nazaret (Israel) y vivió en Siria y el Líbano antes de aterrizar en EE. UU a los 14 años. A los 77 años, Mohamed Hadid se ha convertido en un empresario de éxito como constructor de hoteles y edificios de lujo en Washington.

Esta situación familiar ha hecho que las hermanas Hadid estén especialmente sensibilizadas con la crisis de los refugiados y se han mostrado abiertamente críticas con la presidencia de Donald Trump. "Es un tema que siento muy cercano", afirmó Hadid.

Ambas se dejaron ver en la marcha contra el veto a migrantes en EE. UU y contra el muro, tal y como recogió el portal PageSix .

Hadid también hizo este alegato contra el racismo en la revista Elle el pasado mes de febrero:

"Yo he crecido en un entorno realmente diverso. He vivido increíbles experiencias en todo el mundo y lo que he aprendido es que todos somos personas y todos nosotros merecemos respeto. No podemos tratar a la gente como si no mereciera respeto por culpa de su origen. No hay derecho".

[vía NewYorkMag]