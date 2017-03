'La Bella y la Bestia' incluirá al primer personaje abiertamente gay de Disney

La Bella y la Bestia estrenará su nueva versión el próximo 17 de marzo, y lo hará rompiendo los esquemas tradicionales de Disney.

Según acaba de confirmar el director Bill Condon, la película incluirá al primer personaje abiertamente gay de la compañía. Este será Le Fou (interpretado por Josh Gad), el amigo inseparable de Gastón. Las palabras de Condon, recogidas por la revista Attitude, han sido las siguientes:

“Un día quiere ser Gastón y otro día quiere besar a Gastón. Está confundido. Se acaba de dar cuenta de que tiene estos sentimientos. Y Josh saca algo realmente sutil y delicioso de todo ello. Al final, tiene una recompensa que no desvelaré. Pero es un bonito momento exclusivamente gay en una película de Disney”.

Por su parte, el actor se ha limitado a decir a través de su Twitter que se siente “orgulloso” de estar jugando un papel tan innovador para Disney.

Esta idea surge después de varios intentos por parte de Disney de ser más integradores en sus películas. En una escena de Frozen, el vendedor de una tienda saluda a su familia, que está en la sauna, y aparece compuesta por otro hombre y varios niños. Por lo que se puede dar a entender que es una pareja homosexual.

También, en el tráiler de Buscando a Dory aparecían dos mujeres que parecían tener una relación, pero la película no lo confirmó. En Zootrópolis, dos antílopes masculinos mostraban tener el mismo doble apellido, pero no se dijo por qué. Y, recientemente, en la serie Star vs. the Forces of Evil aparecieron dos hombres besándose en una fiesta.

Sin embargo, esta es la primera vez que se muestra a un personaje importante del filme como abiertamente gay. De este modo, podría ser el paso que necesitaba la compañia para normalizar, por fin, una situación que todavía trataba como un tabú.