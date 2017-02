Bejo: de telonero de grupos de salsa a esperanza blanca del rap español

“Quiero irme de gira / Pero soy el telonero de la orquesta de mi pueblo / No es mentira / No se pierde un concierto mi abuela Nina”. Los versos pertenecen a Chamberga Estilo, una canción de Bejo, con el que estoy hablando por teléfono ahora mismo. “Lo de que actuaba antes que los grupos de salsa en Canarias es verídico”, me dice. “Y lo de mi abuela también”.

A veces, abarcar todo lo que está pasando en la escena de rap y trap estatal puede convertirse en un trabajo a tiempo completo. A medida que crece el panorama, lo hacen también las canciones, los beefs, las mixtapes y, por defecto, la lista de grupos y artistas a los que merece la pena seguir de cerca. En esa lista, el rapero canario Bejo ocupa ahora mismo la pole position.

“A partir de Mucho, la gente empezó a ponerle el ojo a lo que estaba haciendo”, dice, de un tema que a mediados del año pasado le hizo estar en boca de todos. “Yo sí soy mucho, pero no el Muchacho”, cantaba en este hit, sin saber que, un año más tarde, quizás seguiría sin ser Mucho Muchacho, pero, por lo menos, compartiría cartel con el MC de El Prat en un festival: junto a 7 Notas 7 Colores, Bejo es uno de los nombres fuertes del barcelonés Cara-B.

Antes del Cara-B, antes de Mucho, antes de que Borja fuese ‘Bejo’, solo existían Snoop Dog, 2Pac y 50 Cent. “Eran los raperos que escuchaba mi hermano mayor; desde pequeño, siempre he picoteado de la música que escuchaba él”. Si en la educación musical de Bejo la influencia de su hermano fue fundamental, su particular modo de vestir también es herencia familiar. “La ropa la saco de los armarios de mis abuelos”, confiesa. “Me gusta llevar una estética distinta y que, al compararla con el resto, desentone”.

“A la hora de vestirme, me gusta combinar colores medio raros, y nunca uso marcas”, dice, mostrando un desinterés por las streetwear brands que es del todo menos recíproco: junto a Yung Beef y C Tangana, Bejo fue uno de los artistas que actuó en la presentación de las Air Jordan XXXI Shattered Backboard de Nike. “Es una muestra de que esta música está llegando cada vez a un público más amplio”.

Las razones de que la base de oyentes de Bejo se haya ensanchado de tal forma en los últimos meses, aparte de por la personalidad que ha conseguido imprimir en sus letras, hay que buscarlas en sus videoclips: experimentales, hipnóticos, y sorprendentes, los vídeos del canal de Bejo son piezas con valor artístico por sí mismas. “Me gusta cuidar tanto lo que se escucha como lo que se ve”, asegura el canario.

“Mis vídeos, como contenido, me parecen tan importantes como los propios temas. Un videoclip puede hacer que una canción te llegue de una u otra forma”, dice, revelándose más tarde como estudiante de audiovisuales. “Elegí la carrera un poco por indecisión, pero siempre me ha interesado la narrativa no sólo cinematográfica, sino expresada en cualquier soporte, sea éste un cuadro o un grafiti”.

“Vine a estudiar audiovisuales a Madrid y, de mis primeras impresiones al llegar a la gran ciudad, surgió FundaMental”, dice, de la que fue su primera mixtape. “En Madrid, mis letras se volvieron más serias y profundas. Aquí todo se mueve de otra forma; cada uno va a lo suyo”.

“El trato con las personas en Madrid no el mismo que en las islas, ¿sabes?”.

Cuando la Península le agobia, Bejo vuelve a su Canarias natal para reencontrarse con Locoplaya, la banda de rap con la que se fogueó antes de grabar temas en solitario. “Cuando hacemos algo con Locoplaya, como nuestro propio nombre indica, siempre tiramos por una onda más playera”, dice, marcando diferencia entre el rap festivo de su grupo y los tonos más oscuros y lisérgicos que practica como Bejo.

Ahora que Uge, Don Patricio y Bejo viven en sitios distintos, Locoplaya aprovechan el verano, cuando los tres coinciden en Canarias, para grabarse algún que otro tema. “Siempre nos pasa lo mismo: nos da mucho palo ponernos a grabar en agosto. Así que lo que hacemos es intentar no tomárnoslo como un trabajo: por la tarde vamos a la playa; después vamos al estudio en casa de Patri; invitamos a nuestros colegas a la grabación”, puntualiza.

“Lo que quiero decir es que no nos encuevamos para grabar temas de Locoplaya: intentamos hacerlo todo lo más ameno posible; que la gente se venga con nosotros a grabar el vídeo a nosedónde, ¿sabes? Cuando ves un vídeo de Locoplaya, notas ese buen rollo”.

“Locoplaya es un curro”, termina, “pero uno en el que te diviertes”.

Precisamente con Don Patricio de Locoplaya, Bejo ha vivido el que hasta la fecha es el momento más psicodélico de su trayectoria: “A Patri y a mí nos nominaron al Goya una vez”, rememora el cantante. “Y fuimos a la gala, claro”.

Nuestra playa eres tú, un tema seminal de Bejo y Don Patricio —donde apenas se les reconoce ni estética ni musicalmente—, fue nominado en 2012 como Mejor Canción Original en los premios de la Academia de Cine. “Teníamos 17 años entonces, así que imagínate a nosotros allí, con toda esa gente encorbatada y comiendo canapés”, recuerda. “No podíamos hacer otra cosa que analizarlo todo desde fuera y reírnos”.

“Era en plan, ¿nosotros qué coño hacemos aquí?”.

Quizás episodios como éste, sumados al ajetreo de Madrid, han hecho de Bejo en un rapero que se vanagloria de pasar más tiempo en su casa que fuera de ella: con El Puto Amo de Casa o La Colada, el cantante canario convierte rutinas diarias en épica moderna. “Mi trabajo es muy casero: vivo con dos colegas que conocí en audiovisuales, y son ellos los que me graban los vídeos”, explica. “Son mis compañeros de piso, pero, a la vez, también son mi equipo”.

Como en casa, en ningún sitio; allí, por lo menos, no hay beefs. “Yo intento ir a lo mío”, declara, sobre una práctica que no va con su carácter. “Estar pendiente de eso, de si éste le dice esto al otro, me parece que necesita demasiada dedicación”, añade.

“Yo soy demasiado despistao para el beef”.