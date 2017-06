Todo el mundo está criticando este videoclip de Jaden Smith, ¿con razón?

Si has visto cualquier película de Will Smith de las últimas dos décadas, sabes quién es Jaden Smith. Sí, ese chaval de mirada triste que lleva entrando con calzador en los filmes de su padre desde que era un crío. El mismo que en 2012 decidió reconvertirse en cantante con temas como Scarface o Fallen y que ha unido sus dos mayores pasiones en la serie The Get Down.

El caso es que Jaden Smith acaba de sacar un nuevo videoclip. Y, bueno, será mejor que lo veáis por vosotros mismos:

Al igual que cualquier otro chaval de 18 años, el joven Smith sueña con ser Batman, así que ha decidido cumplir su sueño con una visión muy singular del superhéroe. En este caso, se salta todas las barreras raciales, de edad y estilo para convertirse en un Batman blanco, trapero y que habla con Alfred por WhatsApp.

La idea de Jaden no deja de ser disruptiva y atrevida. Incluso irónica, si tenemos en cuenta que su padre se enfrentó al Batman de Ben Affleck en Escuadrón Suicida. Pero, a medida que avanza el clip, el despropósito cae sobre su propio peso.

Como destacan en Independent, la canción es prácticamente igual a Jumpman de Drake pero cambiando ese nombre por el de “Batman”. El videoclip, grabado por Moisés Arias (Hannah Montana) no deja de parecer la promoción amateur de un cosplayer. Y las escenas en las que aparece golpeándose con otro Batman (este vestido con el traje original) y Superman parecen sacadas de un capítulo malo de The Big Bang Theory.

No acabamos de entender en qué momento a Jaden Smith le pareció buena idea llevar a cabo este videoclip. Pero suponemos que se trata de un bache en el camino que había tomado con su marca de ropa MSFTScrep.