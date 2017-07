El grupo del hijo de Bárcenas acusa a Los Chikos del Maíz de “robar”... a Café Quijano

Arte PG

No solo son pijos, sino que están orgullosos de ello. El grupo Taburete, entre cuyos miembros están el hijo el extesorero del PP Luís Bárcernas y el nieto del empresario Gerardo Díaz Ferrán, se han servido de publicaciones de tendencias que, si bien los abordaban con intención de satirizar su pop-rock de ascensor, no hicieron otra cosa que auparlos y darles una fanbase de lo más holgada.

¿Cómo reconocer a sus seguidores? Basta con fijarse en si llevan o no camisetas con las siglas PAM: Pijos A Muerte.

Taburete, que este año giran, con todo el sentido del mundo, junto a la banda Hombres G, ayer decidían utilizar su cuenta de Twitter para atacar al grupo de rap Los Chikos del Maíz. En un breve mensaje, Willy Bárcenas y los suyos acusaban a los raperos de ultraizquierda de plagio.

La canción a la que Taburete hacían referencia era Un bolero en Berlín, de la mixtape Trap Mirror, con la que Los Chikos del Maíz firmaban el que, dicen, será su último álbum de estudio.

Es obvio, poniéndola al lado de Con el sueño entre mis brazos, que la base utilizada por los raperos toma prestado un sample del tema de Café Quijano.

Aunque hay muchas cosas qué preguntarse –¿A santo de qué viene el ataque de Taburete? ¿Qué hacen Nega y Toni el Sucio escuchando a los puto Café Quijano?–, lo que sí tenemos son respuestas. LA respuesta. Porque Los Chikos del Maíz respondieron, y lo hicieron con un zasca cuyos ecos se escucharon incluso en el patio de Soto del Real.

En el hip hop se llama `sample´. Lo que parece que os han robado son las tildes. Para lo que ha quedado la universidad privada... pic.twitter.com/Gg9eK5ENbr — Los Chikos del Maíz (@chikosdelmaiz) 25 de julio de 2017

Los Chikos del Maíz no solo se defendieron de la acusación aduciendo que el sampleo es algo muy común en el mundo del rap, sino que, c on esa vena listillista que tienen algunas de sus letras, también hicieron notar la ausencia de hasta cuatro tildes en el mensaje de Taburete.

¿Tendrá continuidad el beef, como lo tuvo el del Nega y C Tangana? Aquél es ya histórico: de Tangana llamando “puta de Pablo Iglesias” a Nega en Nada, pasando por el propio Pablo Iglesias respondiendo al miembro de AGZ diciendo que "era más de Common que de Drake" , hasta la respuesta-a-la-respuesta que fue el espléndido Los Chikos de Madriz, no hubo episodio decepcionante en aquella tiradera.

Esta, de momento, solo ha hecho más que empezar. Y van ganando los de los samples.