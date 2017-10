Balenciaga acaba de inventar las Crocs con plataforma, y no sabemos cómo sentirnos

Balenciaga.

Siempre he pensado que cuando algo es exageradamente horrible, puede llegar al punto en el que su fealdad se da la vuelta y pasa a molar. Pasa, por ejemplo, con los carteles de rancios y descoloridos de bocatas, tapas y, sobre todo, platos combinados de las tascas cutres.

Con las charangas

Y con esperpentos de la moda como estas chanclas en forma de pez, que aunque sean una auténtica monstruosidad, he estado a punto de comprarme varias veces en Aliexpress.

El problema de las crocs, el calzado más odiado del mundo, es que ni siquiera llegan a eso. Las crocs son feas. Muy feas. Pero no tanto como para sublimarse en algo cool.

La gente odia tanto las crocs que incluso suben vídeos a YouTube destrozándolas.

Solo hay una forma de llevar crocs con dignidad, y es dedicándote al gremio de la sanidad. Si no, solo pareces una persona que ha perdido el norte, que se cree por encima del bien y del mal o que se ha rendido en la vida. O un popurrí de las tres.

Pero la nueva colección de Balenciaga ha dado otra vuelta de tuerca a las crocs elevándolas a ese nivel del feísmo guay. ¿Cómo? Añadiéndoles un plataformón digno de los Club Kids neoyorquinos.

Yes, those are platform Crocs. WOULD YOU❓@balenciaga 🔫💕 #sowrong #soright 📹 @isabellaburley Una publicación compartida de Dazed Fashion (@dazedfashion) el 1 de Oct de 2017 a la(s) 3:35 PDT

Personalmente, este tipo de plataformas tan vastas siempre me han recordado a las que llevan las personas que tienen una pierna más corta que la otra. El popularmente conocido como "zapato de cojo".

Y a lo mejor no estoy tan desencaminada....

A quién se le ocurrieron las plataformas-crocs de Balenciaga?! 😳😷🙅 — Ana Pau Cordero (@AnaPauCord) 2 de octubre de 2017

...porque hace casi 10 años el cantante Iggy Pop (que sufre esta condición) ya se dejó ver por ahí con una de sus crocs customizada con plataforma.

De momento a la gente no le han convencido demasiado.

Primero las botas de neopreno y ahora Crocs con Plataforma, Basta Balenciaga — paula (@macnunezz) 2 de octubre de 2017

No puedo explicar todos los sentimientos encontrados que tengo con las crocs de Balenciaga. — medicenmarie (@medicenmarie) 2 de octubre de 2017

Los crocs de Balenciaga son un amor odio...🤔 — Silvia (@silvuuns) 2 de octubre de 2017

Aunque, como dicen por ahí, solo es cuestión de esperar que alguna celebrity las empiece usar.

Lo peor es que lo usa no se gigi y lo terminamos usando todas ahre — Lucia Braun (@Luciabraun) 2 de octubre de 2017

Para que los influencers se las empiecen a calzar.

Las crocs versión Balenciaga. Además de ser espantosas, ya me imagino a la influencers quebrandose el tobillo en Palermo. pic.twitter.com/J3fg8dj13g — Angelita (@elizaldeangie) 1 de octubre de 2017

Lo que me dejaba tranquila era saber que aunque perdiera completamente la cabeza y en unos meses me enamorase de ellas, están muy fuera de mi presupuesto, pero no había caído en la cuenta de una cosa...

Lo peor de los crocs de balenciaga no es el asco, que es bastante decir. Es que conociendo los gustos locales, veré los de imitación pronto. — KinoRafa (@kinorafa) 2 de octubre de 2017

Dentro de poco la versión de imitación estará en Aliexpress. Que Dior nos pille confesados.