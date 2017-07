'Bright' podría ser la mejor película de Will Smith desde 'Men In Black'

La Comic Con de San Diego, año tras año, nos deja un buen puñado de noticias, avances y tráilers de los próximos estrenos. De momento, uno de los más destacables es Bright, del que ayer Netflix compartió nuevas imágenes, así como un primer y prometedor tráiler.

Protagonizada por Will Smith y dirigida por el responsable de Escuadrón Suicida David Ayer, Bright nos transporta a una realidad en la que humanos y seres mitológicos habitan en un entorno urbano. En este contexto, Smith interpreta a un policía que, junto a su compañero de patrulla –un orco llamado Jakoby–, termina viéndose envuelto en una trama que implica a una joven elfo, una reliquia perdida, y unas extrañas fuerzas que quieren hacerse con ella.

Bright, una producción original de Netflix, cuenta con un libreto escrito por Max Landis, hijo del histórico John Landis y guionista de cintas como Chronicle o American Ultra. El estreno previsto para la película es el 22 de diciembre de 2017.

Por estos primeros avances, queda claro que Bright es un proyecto multigenérico; una mezcla irresistible entre thriller, fantasía y comedia. En este aspecto, es imposible que los avances no nos evoquen inmediatamente comedias intrínsecamente fantásticas como Men In Black, donde Smith brilló como nunca.

La relación que, en el tráiler, parecen tener Ward (Will Smith) y Jakoby (Joel Edgerton) no dista mucho de la que tenían aquellos Agente K y al Agente J de la película dirigida por Barry Sonnefeld en 1997. Bright, como buddy movie en toda regla que parece ser, se inscribe en el subgénero del que más se ha beneficiado la carrera de Smith –no sólo lo ha explotado en la saga Men In Black, sino también en productos como Wild Wild West o Dos Policías Rebeldes.

Aunque el tráiler de Bright genera muchas expectativas, hay que mantener la cautela: con los avances de Escuadrón Suicida, David Ayer también nos encandiló para luego defraudarnos con el resultado final de la cinta. Esta vez, sin embargo, no ha tenido que lidiar con ninguna franquicia – Bright es un guión original–, lo que seguro se habrá traducido en menos presiones y más libertad creativa.

Que Will Smith, tras el fracaso de Escuadrón Suicida, le haya dado otro voto de confianza al director, hace que Bright, de momento,  suene brillante .