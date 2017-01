Arcade Fire regresan con su canción más comprometida hasta la fecha

I Give You Power, el último tema de Arcade Fire, cuenta con la colaboración de la cantante y activista afroamericana Mavis Staples.

Recién compartido en sus redes sociales, la banda hacía público el tema bajo el siguiente mensaje: “Es más importante que nunca permanecer juntos y cuidarnos unos a otros", escribía la banda, en clara referencia a la investidura, hoy mismo, de Donald Trump. "Amor, Mavis Staples y Arcade Fire”.

Todos los beneficios de la canción se destinarán, además, a la American Civil Liberties Union.

La canción, un encadenado de consignas reivindicativas que no cesan de repetirse, supone el tema más político y comprometido de todos los publicados por Arcade Fire —algo sorprendente, teniendo en cuenta que, debido a la pasividad y apatía que transmiten sus letras, han sido duramente criticados por activistas como la alemana Meredith Haaf.

Coincidiendo con el lanzamiento del tema, la banda ha cambiado su avatar tanto en Facebook como en Twitter, eligiendo un símbolo de infinito —con el logo de ‘copyright’ en su interior. ¿Se tratará quizás de la portada de su nuevo álbum? ¿Estará I Give You Power incluida en el próximo LP de Arcade Fire?

La banda, cuyo último disco Reflektor data de 2013, parece que lanzará su nuevo larga duración durante la primavera de este año. En su ruta de festivales, Arcade Fire están aprovechando además para grabar el sonido del público, con vistas a samplearlo en sus futuras grabaciones.

Por lo que respecta a Mavis Staples, la veterana activista no es la primera vez que flirtea con grupos alejados de los sonidos gospel y soul que, por su carrera con The Staple Singers, le resultan más propios. En este sentido, una de sus colaboraciones más recordadas es la que hizo con el rapero Chuck D de Public Enemy, en el tema Give We The Pride.