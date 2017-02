La próxima temporada de 'American Horror Story' tratará de... las elecciones de 2016

La sexta entrega de American Horror Story fue una sorpresa para todos. Aunque los productores desvelaron algunas pistas a través de misteriosos teasers, hasta su estreno no nos encontramos con el innovador falso documental sobre la colonia perdida de Roanoke.

Sin embargo, el creador de la serie Ryan Murphy no quiere repetir la misma fórmula. Durante una entrevista, ha desvelado el contexto de la próxima temporada: las últimas elecciones estadounidenses.

“Todavía no tengo un título, pero la próxima tem porada va a tratar sobre las elecciones que acabamos de vivir. Creo que será interesante para mucha gente” ha revelado Murphy en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen. A continuación, el presentador le ha preguntado si Donald Trump iba a ser uno de los protagonistas. “Es posible”, se ha limitado a contestar el productor.

Ryan Murphy Reveals the Theme for Season 7 of American Horror Story pic.twitter.com/ZsGW0PmOql — AmericanHorrorStory (@fyeahahs) 16 de febrero de 2017

En una rueda de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión, el mes pasado el directivo del canal FX John Landgraf dijo que Murphy había dado con “otra idea muy innovadora, con un gran gancho de marketing a su alrededor”.

¿Se estaría refiriendo a la llegada de Trump al poder y sus primeros días de mandato? Sin duda, para muchos es una horrible historia de terror. Pero aplicarlo a la fórmula American Horror Story resulta, cuanto menos, inaudito.

Es posible que Murphy haya revelado el argumento tan pronto para que no pareciera que se estaba copiando de nadie. Recientemente, el realizador Mark Boal y el productor Megan Ellison explicaron que estaban produciendo un “drama político” sobre las últimas elecciones, así que podría ser una manera de expresar que él tuvo la idea antes.

De momento, los únicos confirmados para la séptima entrega son los habituales Evan Peters y Sarah Paulson, que no está claro qué papeles podrían ejercer en esta historia.