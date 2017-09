Esucha 'American Dream', el nuevo trabajo de LCD Soundsystem

Arte PG

Han pasado siete (¡siete!) años desde que LCD Soundsystem lanzaron This Is Happening, el que hasta hoy era su último álbum de estudio. Hasta. Hoy. Tras una agonizante espera de meses, en la que Steve Murphy ha sometido a sus fans al goteo de avances -del jugueteo con realidad virtual a ritmo del Tonite, hasta la publicación maravillosos singles como Call the Police–, por fin podemos escuchar completo American Dream, su último larga duración.

“Qué alivio”, tuiteaba James Murphy al hacer el anuncio de la salida del álbum. “Ya puedo darme una ducha y meterme en la cama”, escribía, a su vez, en la cuenta de Facebook de LCD Soundsystem. Un día antes de hacer público el LP de esta forma, Murphy compartía pulse (v.1), una canción que quedó fuera del tracklist de American Dream, ya que según el músico “es un tema para escuchar justo después de ponerse el álbum”.

Pese el emocionante arranque con el que se abre American Dream, una Oh Baby que parece compuesta para musicar escenas de cama grabadas con filtros de colores; para una prom night en las que un personaje A avanza, en slow motion, hasta un personaje B; para añadir a esa lista de Spotify que bautizaste como “las lentas”; pese a Oh Baby y sus promesas, American Dream acaba siendo un disco demasiado brumoso y oscuro como para invitar a una segunda escucha.

Que, además, de entre las canciones más apreciables del disco, un 75% ya se hubiesen liberado antes de la salida del álbum – Tonite, Call the Police, American Dream– hace que la recepción de éste larga duración no impacte tanto como podría haberlo hecho. La sensación, sin embargo, no deja de hacerse extraña: cuatro temazos de los diez que aloja el disco, no en vano, debería ser motivo de profunda algazara.

¿Cuál es entonces el problema?

Aunque American Dream tenga hits que se encuentran entre lo mejor de la producción de Murphy, lo tenebroso del conjunto hace que consumir el LP no sea –ni tiene la obligación de ser– una experiencia agradable. Quizás sea la precisión con la que LCD Soundsystem ha conseguido capturar el clima que se respira en América –su sueño, como éste se resquebraja, convirtiéndose en pesadilla– la razón por la que, pese a los neones y las bolas de discoteca girando, no sea fácil enfrentarse a este LP.