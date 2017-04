Mira el primer tráiler de ‘All Eyez on Me’, el biopic del legendario Tupac Shakur

Con el tráiler de All Eyez On Me, renace la esperanza en ver una película de hip hop fiel y a la altura del material de partida. El film, escrito y dirigido por el realizador de videoclips Benny Boom, es un biopic centrado en la figura del mártir del gangsta rap Tupac Shakur, asesinado el 13 de septiembre de 1996.

Por lo que atisbamos en este primer tráiler, la película abarcará casi por entero la vida de Tupac, reproduciendo los eventos que se sucedieron antes de que el rapero llegase al estrellato musical. Así, All Eyez On Me repasará su background como activista de los Black Panthers, su experiencia en el ghetto, y sus primeros pasos saliendo de éste para convertirse en uno de los raperos más famosos de la Historia.

Demetrius Shipp Junior hace las veces de Tupac, con una caracterización convincente y muy fiel al original; cuando lo ves por primera vez en el tráiler, tienes la sensación de estar viendo al verdadero Tupac.

La película también analizará la relación entre Tupac y The Notorious B.I.G. En el tráiler, vemos la progresión que, con el paso de los años, experimentó su amistad, mutando de la hermandad absoluta a la rivalidad más sangrienta. Jamal Woolard volverá a dar vida a Notorious, retomando así el papel que interpretase en el año 2009, cuanto se estrenó el biopic homónimo dedicado a B.I.G.

All Eyez On Me, sin embargo, parece tener un tono muy diferente Notorious: el biopic de B.I.G. terminó incurriendo en la parodia involuntaria, mientras que la película de Benny Boom parece apostar por la rigurosidad que merece la historia. También se aleja de productos como Straight Outta Compton, Ocho Millas o Get Rich or Die Tryin’n, películas que, por involucrarse en ellas sus respectivos protagonistas, terminaron convertidas en puro merchandising.

All Eyez On Me, de momento, parece tener potencial para desmarcarse de sus predecesoras; es decir: está generando muchas expectativas. Su título —el de una canción de Shakur— no podía ser más acertado: desde ahora mismo y hasta su estreno, los fans del gangsta rap no vamos sacarle los ojos de encima.