Adidas lanzará las zapatillas que llevaba Bill Murray en ‘The Life Aquatic’

Tras el sombrero rojo a lo Jacques Cousteau y la barba canosa, el mayor distintivo de Bill Murray en The Life Aquatic eran unas bambas Adidas con rayas azul oscuro, azul claro, cordones dorados, y el apellido de su personaje –Zissou– grabado en ambas piezas.

Lamentablemente, éstas eran un modelo fabricado solo para la película. Hasta ahora, los fans de Anderson que querían algo parecido tenían que contestarse con un par pintado a mano, al precio de 258.91 dólares en la web del director.¿Dan el pego? De lejos quizás; pero claramente no son las que calza Murray en la película de 2004.

Adidas, consciente quizás de la demanda, ha decidido fabricar una edición limitada de las ‘Zissou’, que contará con 100 pares de piezas. Al ser una tirada tan reducida, es muy probable que, cuando salgan al mercado, las bambas se conviertan en uno de los objetos más codiciados por los fans de Wes Anderson.

Como curiosidad, cabe decir que este modelo de bambas no fue creado expresamente para The Life Aquatic: el primer par fue cosido en 1959, a modo de conmemoración de los Juegos Olímpicos de Roma celebrados ese año. ¿Retro, el estilo de Wes Anderson? Nah.

Aunque el anuncio de las ‘Zissou’ no fue publicitado, Adidas las presentó en el festival de música We Love Green, que tuvo lugar en París a principios de este mes –en el cartel del evento, estaba Seu Jorge, cantautor al que Wes Anderson lanzó a la fama al darle un cameo, precisamente, en The Life Aquatic.

Es una verdadera lástima que las bambas vayan a tener un lanzamiento tan reducido, así como un precio presumiblemente elevado. “Alguien”, pensarán los fans de Wes Anderson, “debería dormir con los peces por esta afrenta”.