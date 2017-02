Adele triunfa en los Grammy, pero admite que el premio debía ser para Beyoncé

Han pasado tantas cosas excitantes en la industria musical desde que Hello se convirtiera en la banda sonora de los desposeídos sentimentales, que casi nos habíamos olvidado de la existencia de Adele. Los que no lo hicieron, salta a la vista, fue el jurado de los Grammy: la británica consiguió vencer este año en las categorías de mejor canción / mejor grabación ( Hello) y mejor álbum ( 25).

Adele consiguió imponerse así a Beyoncé en las tres categorías más importantes de los Grammy, además de convertirse en la primera artista que consigue llevarse estas tres estatuillas un total de dos veces —ya lo hizo en la edición de 2012, con 21. En una muestra de humildad, Adele dedicó parte de su speech a halagar el trabajo de su directa competidora en la gala:

“Aunque estoy muy agradecida, no creo que merezca este premio, sino que debería habérselo llevado Beyoncé. El álbum que hiciste, Lemonade, es monumental”, dijo la británica, al subir a por el galardón al disco del año. “La forma en la que nos hiciste sentir a mí y a mis amigos negros sólo puede definirse con una palabra: empoderamiento. Te adoro, Beyoncé”.

Beyoncé no sólo se llevó estos halagos a casa: también arañó los premios a mejor vídeo por Formation y mejor álbum urban por Lemonade. “Mi intención con el álbum y la película que lo acompañaba era crear un trabajo que diese voz a nuestro dolor, a nuestras luchas, a nuestras dudas y a nuestra historia, para ser capaces así de hacer frente a todos aquellos tabús que nos hacen sentir incómodos”, defendía Beyoncé al recoger su galardón por Lemonade. La cantante, actualmente embarazada, también ofreció un concierto durante estos Grammy 2017.

Beyonce Performance at Grammy Awards 2017 from Alejandro Tres on Vimeo.

“Para mí es muy importante enseñarles a mis hijos imágenes que reflejen su belleza”, continuaba. “Quiero que puedan crecer en un mundo en el que sean capaces de proyectarse a sí mismos en la Super Bowl, en las Olimpiadas, en la Casa Blanca y también en los Grammys. Quiero eso para cada niño, sea de la raza que sea. Es necesario, por tanto, que miremos atrás para que jamás repitamos los errores del pasado”.

Beyoncé, con su crítica indirecta a Trump, no fue la única en hacer activismo desde el escenario de los Grammy: también Katy Perry, Jennifer Lopez o James Corden, presentador de la ceremonia, tuvieron intervenciones con un alto contenido reivindicativo, convirtiendo la gala de 2017 en una de las más políticas de la historia de los Grammy.

Quizás los más beligerante en este sentido fueron los raperos de A Tribe Called Quest. Además de proporcionar uno de los directos más estimulantes de la noche, con himnos como We the people... o llamadas a la resistencia activa, uno de sus integrantes, Busta Rhymes, dedicó las siguientes palabras a Donald Trump:

“Quiero agradecer al Presidente Agente Naranja por haber perpetuado los peores valores posibles a lo largo y ancho de Estados Unidos”, decía Rhymes desde el escenario. “Y felicidades también por tu fracaso con el Muslim Ban”.

A Tribe Called Quest perform with Anderson .Paak, Busta Rhymes and Consequence at the #GRAMMYs pic.twitter.com/Kz35sUTEs7 — Wolé II (@Kingwole) 13 de febrero de 2017

Otros tantos de los directos sirvieron para recordar a Prince (Bruno Mars) y a George Michael (Adele). Los Grammy 2017 tampoco olvidaron al desaparecido Bowie, cuyo Blackstar se llevó los premios a mejor álbum de música alternativa y mejor canción de rock —paradójicamente, el único Grammy que ganó Bowie data de 1980, cuando consiguió llevarse el premio al mejor vídeo.

Mención aparte merece la desconcertante performance de Lady Gaga con Metallica, problemas técnicos incluídos.

De entre los artistas emergentes, cabe destacar la victoria de Chance the Rapper, que consiguió llevarse los premios al mejor artista debutante, mejor grabación por No problem y mejor disco de hip hop por Coloring Book —el primer disco que, sin estar editado en formato físico, consigue este galardón. Chance the Rapper consiguió, por tanto, imponerse a artistas como Kanye West a Drake. Ambos, pese a estar nominados, no asistieron a la gala, lo que no evitó que Hotline Bling ganase en la categoría de mejor canción/grabación rap.

Solange, que también consiguió estar en boca de todos el pasado año, consiguió su primer Grammy a la mejor grabación R&B —también fue la primera vez que la hermana de Beyoncé estaba entre los nominados.

La nota humorística de la noche la proporcionaron el dúo Twenty One Pilots, al recoger su premio sin pantalones, pues así, decían, suelen ver ellos la ceremonia desde su casa año tras año (sic).