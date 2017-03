Si no has visto a Adele en concierto, puede que ya nunca puedas hacerlo

El día 2 de julio de este año Adele dará por finalizada su gira en el estadio Wembley de Londres. Puede que, después de quince meses viajando sin parar, ese show cierre la la última gira que jamás haga la cantante.

Según ha explicado la artista en diversos conciertos en Australia y Nueva Zelanda, no tiene nada claro que vaya a hacer un nuevo tour después de finalizar este. “Estar de gira no es algo que se me de bien” dijo a los más de 40.000 fans que llenaban el recinto en Auckland. “Los aplausos me hacen sentir bastante vulnerable”.

“No sé si volveré a hacer otra gira alguna vez. La única razón por la que he salido de gira sois vosotros. No estoy segura de que esto sea lo mío”. La cantante de 28 años definió su tour mundial de 15 meses como el mayor logro de su carrera: “ha cambiado mi vida”.

El pasado 27 de febrero expreso inquietudes similares en su concierto en Perth, Australia, “No sé si volveré a salir de gira otra vez, pero ahora estoy aquí y es precioso y me encanta”.

Michael Coppel, promotor de su tour en Australia y Nueva Zelanda, explicó a Australia’s News Corp que es probable que no vuelvan a ver a la cantante por allí. “Puede que nunca volvamos a verla. Adele ha sido citada diciendo que no volverá a salir de gira. Está haciendo este gran tour como reconocimiento a sus grandes ventas y a la enorme demanda de verla en vivo”.

Pero dejó abierta una puerta a la esperanza; “es imposible saber que pasará después. El futuro es un libro abierto”.

[Vía The Guardian]