Acusado de violación Twiggy Ramirez, bajista de Marilyn Manson

Twiggy Ramírez, bajista original de Marilyn Manson, ha sido acusado de violación por su exnovia Jessicka Adams. Esta acusación se suma a una creciente oleada de denuncias que están permeando con fuerza en el mundo de la cultura tras el escándalo de Harvey Weinstein.

Muchas mujeres víctimas de acoso se han lanzado a contar sus experiencias con otros depredadores que también abusaron de ellas o utilizaron su posición de poder. El alcance del fenomeno y la crudeza de muchos de los testimonios que están saliendo hoy a la luz pone en relieve la magnitud de un problema que se sostiene sobre un sistema de dominación, abusos y menosprecios constantes con la mujer como principal objetivo.

Adams, líder de la banda riot grrrl Jack Off Jill, ha publicado un post en Facebook en el que relata su noviazgo con Ramírez (nacido como Jerodie White) a principios de los 90. Adams, que en ese momento tenía 18 años, explica la relación “abusiva” que sufrió y que ha mantenido oculta durante tantos años con un sentimiento de “culpa y vergüenza”.

Post de Jessicka Addams en Facebook

La artista detalla en la publicación un episodio de violación tras una pelea. “Me tiró al suelo a la fuerza con su mano en mi cuello. Le dije NO y NO. Lo dije tan claro que mi compañero de piso Pete vino corriendo desde la otra habitación para sacármelo de encima. Pero en ese momento ya acababa de ser violada por la persona a quien supuestamente amaba”, relata.

Entre otras experiencias, Adams también explica que Ramírez la ridiculizaba constantemente o la avergonzaba por su peso. Entre otras cosas, la líder de Jack Off Jill rememora cómo sus representantes le sugirieron que no dijera nada “para no arruinar su carrera” musical.

“En 1997 mi sello me advirtió que si publicaba mi historia, mi banda estaría vetada por promotoras, programas de radio y agentes del mundo de la música. Jack Off Jill también podía llegar a perder su contrato con el sello (que él mismo nos había conseguido!). Nadie se tomaría en serio una víctima de violación en una industria esencialmente masculina...”, describe en el post.

El portal Consequences of Sound recoge ahora la respuesta de Brian Warner, líder de Marilyn Manson, quien asegura que “conocía la relación que mantuvieron durante años Jessicka y Jeordie".Warner asegura que desconocía por completo estas acusaciones. “Estoy triste por el evidente dolor de Jessicka”, asegura.

En una entrevista de 2005, le preguntaron a Jessicka Adams qué le diría a su yo de 19 años. A lo que ella contestó:

"No permitas que nadie, especialmente tu novio del momento, te ridulice en público, abuse psicológicamente de ti, te viole, te avergüence por tu peso, se cargue tu espíritu, te haga sentir secundaria de tu propia vida o robe tu identidad. No te preocupes: se quedará atrapado en sí mismo. Y eso se convertirá en su maldición, más que en un regalo. Confía en mí".

Jack Of Hill