“Niñas en los porches y niños en las pistas”: sí, los patios de colegio son machistas

— En mi colegio las niñas jugamos debajo de los porches y los niños ocupan siempre la pista central... cuando llueve nos juntamos debajo de los porches (Paula, 8 años)

— De pequeños jugábamos más mezclados. Pero de mayores sí lo recuerdo. Los niños jugaban y nosotras mirábamos desde los bordes (Andrea, 29 años)

— ¿Todavía pasa esto? En mi colegio no había un muro, pero era como si lo hubiera, una especie de línea divisoria. No podías pasar de ahí. Los niños ocupaban dos de las tres partes y las niñas, en todo caso, mirábamos (Carmen, 61 años)

— Yo me acuerdo que cruzar la pista daba incluso un poco de miedo por si te daban un pelotazo. Era un terreno como muy hostil (Víctor, 27 años)

***

Las niñas, en los porches. Los niños, en la pista. Casi todo el mundo que haya pisado alguna vez alguna escuela podrá reconocer, en mayor o menor grado, alguna de estas frases. También le pasó a este hombre que tuiteó con cierto asombro las impresiones que tenía del patio de su hija, a quien solo dejaban patinar en la pista central un día, los viernes.

“Os voy a soltar una frase: los patios de los colegios son machistas”, arrancaba el hilo de mensajes del padre indignado.

Y cuando digo que el resto de los días manda el futbol, me refiero a que el resto de los días en el patio mandan los HOMBRES,en versión niño — ElNota Lebowski (@elNota_Lebowski) 6 de març de 2017

Sus comentarios se viralizaron y generaron debate entre quienes lo criticaban —”por exagerado y por ver machismo en todos los sitios”— y quienes lo defendían y reparaban en algo que, desde hace ya algunos años, colectivos, instituciones y colegios trabajan por cambiar.

“Nosotras empezamos en 2012 cuando una compañera observó las dinámicas que se reproducían en el patio de su hijo. Salía una jerarquía muy clara, tanto por edad como por sexo. Los hombres de cursos mayores dominaban la mayor parte del espacio”, explica Blanca Gutiérrez, socióloga y miembro de Colectivo Punt 6, una cooperativa de arquitectos y educadores que propone repensar los espacios con perspectiva de género.

Además, "las pistas de fútbol no solo ocupan el espacio mayoritario, sino que también ocupan la posición central”, agrega. Lo que significa que los patios están ocupados, en buena parte, por largas y anchas superficies de hormigón. “No hay espacios para otros juegos, hay muy pocos bancos y prácticamente no existe vegetación que de sombra y belleza al espacio”, explica Blanca .

Se calcula que los niños pasan ahí alrededor de 525 horas al año, según un informe elaborado por la fundación Jaume Bofill, lo que significa que estos espacios tienen una función clave socializadora en su desarrollo. “Los patios son como el espacio público. No tienen de por sí connotaciones machistas. El espacio podría ser neutro, el problema es el simbolismo y los usos que le damos a esos espacios”, sostiene la psicóloga Alba Alfageme.

Para ella, que los niños dominen el espacio tiene que ver exclusivamente con el rol que ocupan en la sociedad. “Las actividades tradicionalmente masculinas se asociacian a la obertura, a ocupar más espacio. Mientras tanto, las niñas quedan relegadas a rincones y a otras actividades que no implican tanto espacio como saltar a la comba o conversar entre ellas”.

“Los patios de los colegios no causan per se machismo, pero sí que se encargan de reforzar y reproducir los mismos estereotipos de género de siempre”. La educadora María Raquel Fructuoso elaboró el estudio El patio del recreo, un espacio de desigualdad entre niños y niñas en el 2016 para examinar en qué grado estos estereotipos se siguen perpetuando en los patios de hoy en día. Incluso entre los más pequeños.

Cuando a un niño se le dice que no puede jugar con muñecas se le está limitando la capacidad, por ejemplo, de ser un buen padre; del mismo modo que al decir a las niñas que no jueguen con pelotas o camiones, se les está limitando que puedan ser excelentes deportistas o grandes ingenieras

Raquel escogió 10 niños y 10 niñas al azar de 3 años y examinó durante tres meses sus acciones y comportamientos. El informe no hizo más que reafirmar todo lo esperable. Mientras los niños se decantaban por actividades que requerían un mayor gasto de energía como jugar a esconderse, el escondite o el pillado; las niñas realizaban actividades más tranquilas como la representación de personajes o imitar roles. Por ejemplo, jugar a “mamás y a papás” o simplemente ser princesas.

También existían diferencias cuando las actividades implicaban algún tipo de juguete: los niños escogían coches o monstruos y las niñas elegían, por lo general, muñecas o peluches. “ Aunque estamos todavía en edades muy tempranas, los niños y niñas van incorporando ideas a su repertorio y van progresivamente adoptando ideas muy estereotipadas sobre los juguetes y conductas”, subraya el informe.

La televisión, los medios, los juguetes para “niños o niñas” y el entorno familiar o social contribuyen a configurar todas estas construcciones sociales. Todas estas ideas estereotipadas no hacen otra cosa que limitar en los niños y niñas su completo desarrollo.

"Cuando a un niño se le dice que no puede jugar con muñecas se le está limitando la capacidad, por ejemplo, de ser un buen padre; del mismo modo que al decir a las niñas que no jueguen con pelotas o camiones, se les está limitando que puedan ser excelentes deportistas o grandes ingenieras”, argumenta la autora de este informe.

Además, “se les penaliza desde muy pequeños”, agrega Alba, la psicóloga, a PlayGround. “ Cuando una niña juega a fútbol le llaman marimacho o bruta y cuando un niño salta a la comba o juega con muñecas se les dice que no es suficientemente hombre".

“Al final, los patios están posicionando a las niñas y a los niños en la sociedad, sobre quien tiene que ocupar los espacios centrales y quien los marginales”, explican desde Colectivo Punt 6.

Imagen cortestía del Instituto Ferran Tallada

Podemos hacer que los patios no sean machistas

Desde esta perspectiva crítica, este colectivo tomó como referente una escuela pública de Cataluña y trazó un plan para cambiar todas esas dinámicas a partir de la colaboración activa de estudiantes y padres. El resultado del experimento fue publicado en su página web.

El objetivo: hacer un patio más justo y equitativo, reconquistar espacios para otras actividades y lograr sacar de los “rincones” a las niñas, pero también a los niños a los que no les gusta el fútbol. Estas iniciativas están cada vez más presentes en colegios que apuestan por sus patios como agentes transformadores y no perpetuadores. Desde el proyecto Red de Patios, en España, a otras iniciativas internacionales como PlayWorks.

El instituto público IES Ferran Tallada es uno de esos ejemplos. En octubre de 2016, y por encargo de la dirección del centro, estableció un plan para dinamizar su patio, más allá de la pista de fútbol o las mesas de ping-pong. En sus patios de media hora de lunes a viernes este instituto ofrece, ahora, todo tipo de actividades que los alumnos propusieron, como karaoke, taller de DJ, hip hop, dibujo o radio.

“Cada espacio del patio es de un color y cada espacio expresa una temática que es la que se trabaja con las actividades que se realizan. Además, estas actividades permiten que los más mayores interactúen con los más pequeños que hasta ahora solo nos cruzábamos en los pasillos”, explica un estudiante y portavoz de la asociación de alumnos de este instituto.

Este proyecto trabaja para fomentar la igualdad y han logrado que no se vea algo extraño que los niños hagan pulseras o que las niñas jueguen a fútbol. Cada tanto, renuevan las propuestas, eliminan aquellas que no funcionan o no interesan y plantean otras distintas. “El karaoke, por ejemplo, es un éxito asegurado”.

La psicóloga Alba Afageme deja en el aire unas propuestas para cambiar las dinámicas de poder en los patios: “Creo que hay que pensar en pistas polideportivas multifuncionales, sin porterías o canastas fijas, porque en este país, parece que el deporte está secuestrado por el fútbol”. En ese sentido, ya hay colegios que incluso limitan los días a los que se puede jugar a este deporte.

“También creo que es interesante habilitar espacios multifuncionales para potenciar actividades más creativas como dibujo, arte o música, pero no a pleno sol o en los espacios residuales, sino crear espacios donde verdaderamente te apetezca hacer eso”, añade.

Solo así, construyendo espacios multifuncionales, desmasculinizando el territorio, rompiendo estereotipos y dando oportunidad de juego a las niñas en los espacios centrales podremos ir rompiendo dinámicas de poder.

En el IES Ferran Talladas, al menos, parecen tenerlo claro y están encantados: “Aquí ya nadie dice que se aburre en los patios, en todo caso nos preguntamos, ¿Mañana qué hacemos?” .