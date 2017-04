"A los seis años ya tenía muy claro que no quería ser madre"

Stephen Lyne para PlayGround

"Cambiarás de opinión. Todavía eres joven". "¿Es que no te gustan los niños?". "Ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida". "¿Para cuándo un nieto?". "¿Por qué no queréis tener hijos? ¿No os importa dejar vuestro legado en el mundo?". "No eres una mujer completa hasta que tienes un hijo".¿Quién cuidará de ti cuándo seas viejo?". "¿No puedes tener hijos?".

"Bingo" es el término acuñado por el movimiento Childfree (Libre de hijos) para referirse a la contínua justificación a la que se someten aquellos que han decidido no tener hijos. La mayoría, provienen de su círculo familiar y de su entorno más cercano.

Laura apenas tiene 27 años, está estudiando un doctorado y ha decidido no ser madre. "Nunca me ha llamado la maternidad, es algo que simplemente no entra en mis planes. No tengo pareja porque mi última relación quería tener hijos. No me preocupa, la verdad, sé que encontraré a alguien con quien compartir mi vida", mantiene. "Y si no la encuentro, te aseguro que no será el fin del mundo".

Cada vez más jóvenes como ella tienen muy claro que no quieren tener descendencia. Las estasdísticas lo confirman. En España se calcula que, entre las mujeres nacidas en los setenta, no tendrá hijos un 25%, en Francia un 20%, en Finlandia un 29% y, en Alemania, un 33,6%. En EEUU, un 18% de mujeres de 40 a 44 años no han sido madres, frente al 10% en 1976.

A pesar de esto, la decisión de no tener hijos supone, en la mayoría de los casos, un calvario lleno de prejuicios sociales. Y más aun cuando quienes defienden esta postura lo hacen desde edades tempranas. Hemos hablado con varios testimonios que tenían claro que no iban a reproducirse, incluso desde los 6 años.

Stephen Lyne para PlayGround

"Si hubiese apostado un euro cada vez que me han dicho que cambiaría de opinión, ahora sería millonaria"

Vienna tiene 43 años y asegura que tiene una vida completamente plena y satisfactoria. Desde una edad muy temprana, a los 6 años, tenía claro que ser madre no era algo que la atrajera. Tuvo que romper con su anterior pareja por su decisión. Ahora vive con una nueva pareja que ha aceptado su postura

"Desde muy joven me repetían una y otra vez que cambiaría de opinión. Si hubiese apostado un euro por cada comentario, ahora sería millonaria", bromea. Su decisión no ha estado exenta de críticas. "Nací sin querer ser madre y sigo sientiéndolo así. Entiendo que, cuando eres joven, la sociedad no te tome en serio porque puedes cambiar de opinión, pero hay personas que tienen muy claras sus elecciones desde una edad muy temprana, y ese fue mi caso".

Según recoge el estudio Chidlessness in Europe, las personas que deciden no tener hijos lo hacen por su preocupación de traer a una persona a un mundo cada vez más hostil, por problemas de salud genéticos, por problemas económicos, por traumas infantiles o por no querer renunciar a su carrera o al tipo de vida que llevan actualmente.

Pero también se da el caso en el que la razón es simplemente un "no". "A veces me preguntan que por qué no quiero tener hijos. Les respondo que por qué ellos sí, y me dicen que porque quieren. Pues yo les respondo que no quiero, por lo mismo, y ya está. Claro que me preocupa el tipo de mundo que estamos dejando y la superpoblación, pero el hecho de que no quiera ser madre no se resume en motivos sino a una decisión libre sobre mi cuerpo y sobre la forma en que quiero vivir mi vida", sostiene Vienna.

Ella, junto a muchos otros hombres y mujeres, ha tenido que enfrentarse a ser tildada de egoísta. "Me hace mucha gracia cuando me acusan de ser egoísta por no tener hijos porque se supone que es el acto de amor más altruista que existe", reprocha Vienna. "Para mí ser egoísta es traer al mundo un niño donde viven 7 billones de personas solo porque quieres tener a alguien que se parezca a ti".

Clara, estadounidense de 22 años, comparte su vida con dos gatos, un perro y su novio. Su familia es de clase media y católica. Toda su vida se basó en la idea de estudiar, casarse y tener hijos. Cuando acabó el instituto se dio cuenta de que había otras formas de vida y no tener hijos era una de ellas. "No estoy rota, no he sufrido malos tratos. No tengo ninguna enfermedad genética. Soy una mujer sana, feliz, agradecida de tener un trabajo que me fascina y que está intentado descubrir su lugar en el mundo" asegura, que el pasado año decidió contarles a sus padres su decisión. No la tomaron en serio e insistieron en que cambiaría de idea.

"No necesito tener hijos para dejar un legado, ni para sentime completa, ni para que me cuiden de mayor. Tampoco tener hijos para suplir vacíos emocionales. Me conozco a mi misma y simplemente sé que la maternidad no es para mí", afirma. "La gente que no ha querido tener hijos ha existido siempre, lo que pasa es que ahora se está haciendo más visible. No somos bichos raros. Decir que cambiaremos de idea y que somos demasiado jóvenes todavía es paternalizarnos. Yo no le digo a mi amigo gay que seguro que un día cambiará de opinión. ¿Por qué a mi si tienen que decírmelo".

"Preferimos usar el dinero en curar a un niño enfermo que en esterilizarte"

La periodista británica de la BBC Holly Brockwell se ha convertido en un símbolo para el movimiento Childfree. A los insultos que ha recibido por su defensa pública de su decisión se ha sumado una odisea para conseguir la esterilización. Algunos de los comentarios que recibió en las redes fueron: "Responsabilízate de tu propio cuerpo, la NHS (sistema de sanidad público) no es responsable de tu vida sexual. Hay otros agujeros disponibles si no consigues mantener las piernas cerradas". Este último, en particular, venía de una trabajador de la Sanida Pública. También le dijeron que era un ser humano inútil porque nunca se va a reproducir.

A Brockwell también la acusaron de utilizar el dinero que pagan los contribuyentes con sus impuestos para conseguir una operación que muchos definieron de "estilo de vida", y no como ua necesidad médica. "La respuesta que me dieron desde la NHS ( Sanidad Pública) la primera vez que acudí fue que seguro que cambiaría de opinión y que preferían utilizar el dinero que iba a costar mi operación para curar a un niño enfermo", explica.

La mayoría de los argumentos, desde el punto de vista médico, se basan en que la medicina está diseñada "para sanar" y curar no para "dañar y destruir" orgános. "He estado investigando mucho sobre el tema y solo tomas una decisión así de drástica e irreversible cuando estás 150% seguro", mantiene la periodista.

La edad a la que debería permitirse la esterilización y si debería pagarlo la Seguridad Social es otro de los debates que están creciendo en Reino Unido. La BBC emitió un reportaje titulado "Young and Sterile: My Choice" (Joven y estéril: mi decisión) en el que acompañaba a varios jóvenes decididos a someterse a la cirujía.

Entre ellos estaba Paul Pritchard, de 29 años, que sufre de diabetes de tipo 1 y depresión. Pritchard llevaba once años —desde los 18— intentando que la Seguridad Social británica le aprobara la vasectomía. "La respuesta siempre era la misma: eres demasiado joven, no sabes lo que quieres. Cambiarás de opinión. Y así hasta en once ocasiones", explica. El pasado año consiguió finalmente la operación.

Andie, una trabajadora sexual de 29 años, también decidió esterilizarse. Su padre la abandonó de niña y su madre la maltrataba. No quería que nadie más pasase por lo mismo. "Siendo trabajadora sexual tengo muchos más riesgos de quedarme embarazada. Mi única alternativa, estando 100% segura de que no quiero ser madre, era la esterilización", mantiene. "Hay mucha gente que no debería ser padre y lo es y, además, el Gobierno les apoya. Me parece una doble moral asada en una sociedad que te impone que tener hijos es la norma", concluye.

Sin embargo, dentro de los defensores de no tener hijos también hay algunas discrepancias: "Creo que los 18 son una edad todavía temprana donde estás en constante cambio. Pero creo que depende de la madurez de cada persona y de lo segura que esté sobre su decisión. Es lo mismo que los jóvenes de 18 años que deciden ser padres. Creo que es una elección muy personal, pero hay que recordar que la esterilización, en muchos casos, es irreversible", explica Vienna.

La mayoría recurre a clínicas privadas para operarse porque las públicas suelen negarse a hacerlo. Es el caso de Andrew (Michigan) de 28 años. "Primero lo intentó mi novia. Después de varios años de negativas decidí que yo me haría la vasectomía. De niño fue autista y fui un infierno para mis padres y mis hermanos. No conseguimos que nos dieran luz verde para la operación así que optamos por pagarla en una clínica privada", dice.

Stephen Lyne para PlayGround

Ser mujer y no querer ser madre: el doble estigma

Todos los entrevistados, hombres y mujeres, coinciden en que ser mujer y no querer ser madre conlleva un doble estigma. "La maternidad y la feminidad siguen yendo de la mano en la mente de las personas, por eso cuando una mujer sin hijos está vista como algo estropeado, egoísta, incompleto y la gran mayoría de las críticas las lanzan otras mujeres", explica Vienna. "Me han llamado estúpida, ignorante y que necesito pasar más tiempo con niños", asegura.

Por su parte, Amanda, otra estadounidense de 27 años, dice: "Tengo un hermano con el que me llevo menos de un año y que vive con su pareja desde hace dos. Mi último regalo de cumpleaños que me hizo mi madre fue una botella de vino con un test de embarazo pegado a ella. El regalo de mi hermano no tenía ningún tipo de indirecta paternal. Si eso lo hace mi propia madre, imagina el resto de la sociedad que ni siquiera me conoce".

Joe, un profesor de matemáticas de Baltimore, de 34, y que se hizo la vasectomía, añade: "La sociedad parece tener dos estándares. A los hombres generalmente no se les juzga por cómo viven sus vidas. Las mujeres tienden a recibir una mayor atención no deseada". Yo personalmente no me meto en cómo vive la gente sus vidas y tampoco me importa lo que me digan. Lo mismo sucede con mi novia, afortunadamente le da copletamente igual que la critiquen".

Para Katie, de 33 años, la razón recae en el tipo de perfil mayoritario de la sociedad: "De las mujeres se espera que quieran tener hijos mientras que de los hombres solo se espera que quieran tener si la mujer quiere tenerlos. Por ello, es mucho más fácil para un hombre hacerse una vasectomía a cualquier edad que esterilizarse para una mujer".

En este sentido, Andie, la trabajadora sexual, señala: "Creo que la razón principal de que sea tan complicado radica en la idea de que las mujeres tengan el poder de su propio cuerpo y de su propia fertilidad. Hoy todavía se sigue debatiendo en muchos países sobre el derecho al aborto y creo que la esterilización va en ese camino" .

"Es mucho más difícil que las mujeres hagan público que no quieren ser madres", mantiene por su parte B., de 37 años, que prefiere hablar desde el anonimato. "Como especie humana, no hemos llegado muy lejos a la hora de separar el papel de una mujer del papel de una madre. Hace 50 ó 60 años, era difícil para Norteamérica darle valor a una mujer si no era una esposa, aunque afortunadamente ese estigma ya no es tan pronunciado. Sin embargo todavía hoy sigue llamándose solteronas a las mujeres que deciden no casarse", añade.

" Bajo esa tesitura creo que todavía harán falta otros 50 años para que deje de juzgarse a una mujer que no decida renunciar a la maternidad. Las mujeres siempre tenemos que demostrar el doble que los hombres para que nos tengan en cuenta. Es así de triste, pero es la realidad.Están las "súper mujeres" capaces de trabajar, tener éxito y criar a sus hijos. Pero creo que también es lícito y respetable que una mujer decida ser solo trabajadora, sin más, y no ser tildada de menos si no los tiene", asegura B.

"Llegará el día en que a las mujeres se nos valore por el hecho de ser personas y no por ser novias, esposas o madres", concluye.