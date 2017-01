Los vecinos de Barcelona toman las calles contra el turismo masivo

Pol Aregall

Por primera vez en mucho tiempo, este sábado las hordas de gente que había que esquivar para abrirse paso en la mítica Rambla de les Flors de Barcelona no eran de turistas.

Por primera vez en mucho tiempo, los visitantes se apartaron hacia las aceras a cada lado de la Rambla y los vecinos ocuparon el ancho medio.

Hartos de la masificación y la subida de precios de alquileres y de consumo que achacan al turismo, los barceloneses quieren justamente eso: estar en el centro y no en los laterales de las políticas de una ciudad que muchos sienten cada vez menos suya.

La alcaldesa Ada Colau prometió en su campaña electoral combatir el turismo masivo y el pasado viernes aprobó un proyecto que hace de Barcelona la única ciudad europea donde no se pueden construir hoteles en su centro urbano.

La mayoría de manifestantes expresaban estar de acuerdo con este plan, llamado PEUAT (Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos). Pero quieren más soluciones.

Al son de tambores y en un ambiente festivo, centenares de vecinos bajaron desde la Font de Canaletes hasta Colón. "Este turismo expulsa a los vecinos", "My home is not your home", "RIP Ramblas", rezaban algunas pancartas.

"Se va a acabar, se va a acabar, lo de pagar fianza antes de alquilar" o "El terrorista se llama Idealista", en referencia a la web de alquileres más popular en España, eran algunos de los cánticos.

Cinco manifestantes respondieron a estas tres preguntas:

¿Cómo te perjudica el turismo masivo?

Luis Alberto Silva, estatua humana de la Rambla: "Abrieron las puertas al campo, antes el turismo era de calidad. Los turistas de hoy son poco respetuosos con mi trabajo, los de antes lo eran más, tenían en cuenta lo que estaba haciendo. El móvil también ha sido mi ruina. El turista hace clac, saca la foto y se va."

Eduard Elías, de SOS Rambla: "Vivimos en la Rambla y no se puede ni andar. Antes era tradición salir a la Rambla a pasear, hoy vamos a cualquier otro sitio aunque vivamos aquí. Hay muchas formas de expulsar a la gente, no sólo con las subidas de los precios de alquiler, como por ejemplo con la falta de comercio: tengo que andar un kilómetro para hacer una fotocopia. Luego hay vecinas mayores de La Rambla a las que no les ponen ascensor para que se vayan y, la semana pasada en la calle Lancaster, llegaron ofreciendo dinero puerta por puerta a los vecinos de un edificio para que se marcharan".

Conchita Puigarnau, simpatizante de Asamblea de Barrios de Turismo Sostenible: "Mi calle, que es Enric Granados, se está poblando de extranjeros con mucho dinero y la gente normal como nuestros hijos no pueden pagar un alquiler allí. Cualquier pisito de nada vale 1.500 euros. La ciudad cada vez la sentimos menos nuestra".

Núria, vecina de Sants: "Sólo salir de casa, me encuentro que en un piso de ocho vecinos, tres de ellos tienen pisos turísticos con 22 literas para turistas. Ruidos, algún vómito, precios más altos... Pagamos 1.300 euros por un alquiler entre seis personas".

Miquel Cassasús, de la asociación de vecinos del Clot y Camp de l'Arpa: "Vivo cerca de Sagrada Família y allí sobre todo lo que molesta son los autocares que aparcan y una cantidad de gente al lado del monumento que hace difícil la circulación. También el aumento de los precios del alquiler".

¿Qué medidas crees que se podrían tomar para paliar este problema?

L.A.S: Es una cuestión política, no entro en ese terreno.

E.E: Limitar el número de hoteles, como se ha hecho, y también los pisos turísticos. Molestan mucho, sean legales o ilegales.

C.P: Poner un poco de puertas al turismo y que sea de otro tipo, que no moleste ni nos quite lo que es nuestro.

N: Poner orden a los pisos turísticos, y que paguen. El hostel que tengo debajo de casa es ilegal y no paga.

M.C: Tendría que haber también vivienda pública en los barrios céntricos para que bajen los precios de los alquileres.

¿Cree que el gobierno de Colau es responsable de que la situación no haya mejorado?

L.A.S: Esa es otra....Tú vas con tus ideales, pero cuando te ponen la corona en la cabeza algo te marea...y eso es lo que está pasando en general con todos los políticos.

E.E: Siempre dicen que hacen lo que pueden, pero no es suficiente.

CP: Está haciendo esfuerzos importantes. Ayer se aprobó el PEUAT, es la primera vez que se hace algo por regular el turismo. Estoy esperanzada por el gobierno.

N: Se ha encontrado la ciudad bastante machacada y justo ayer aprobaron esta nueva ley. Yo creo que están trabajando para solucionar el problema, aunque es muy difícil.

M.C: No lo sé, pero la ley del PEUAT ha sido una buena medida.

