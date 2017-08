2.000 euros a cambio de dejar el piso

Getty

A Justo le han ofrecido 5.500 euros y condonarle los 230.000 que debe de hipoteca a cambio de que deje vacío el piso. Antes de plantearle quitas sobre su deuda y de que la demandaran por impago, a Ana María le sugirieron darle 1.000 euros cuando dijo que no podría abandonar la vivienda por la que se hipotecó y buscarse un alquiler. A Mayra le hablaron de abonarle la fianza y seis meses de arrendamiento en otro domicilio cuando le comunicaron que no le renovarían en el suyo.

Varían las circunstancias de cada testigo, pero coinciden en que les han propuesto que acepten dinero para renunciar al piso. Se muestra dispuesto a pagarles Anticipa, creada en España por la estadounidense Blackstone, el mayor fondo de inversión de inmuebles del mundo, y que negocia ahora con el Santander para adjudicarse la mayor parte de los activos inmobiliarios tóxicos procedentes del Banco Popular. La adquisición en 2015 del miles de hipotecas con una elevada morosidad a Catalunya Caixa dio origen a Anticipa, que quiere ser una de las mayores compañías de viviendas de alquiler del país haciéndose con paquetes de deuda hipotecaria a precio rebajado.

Uno de los créditos adquiridos por el fondo es el de Justo, a quien Catalunya Caixa redujo la cuota de 1.400 a 140 euros mensuales tras cerrar su empresa, con la contrapartida de que su débito ha ido creciendo con nuevos intereses. “Anticipa propuso hacerme un estudio. Me dijeron que el valor de mi piso está entre 90.000 y 100.000 euros. Les dije que les podía pagar una hipoteca por ese valor si empezábamos de cero, porque ahora tengo una nómina. Me dijeron que no era posible, sin dar más motivo”, explica.

"Me dijeron que, si no aceptaba, la dación en pago sería luego más difícil"

La mujer de Justo está embarazada, con lo que ve aún más aventurado mudarse. “Me dijeron que era un sondeo, pero empezaron a llamarme con frecuencia. Estuvieron dos semanas llamando día sí y día no, y por whatsapp. Me dijeron que, si no aceptaba, la dación en pago sería luego más difícil y la compensación bajaría”, relata. “No veo mal lo que me ofrecen, pero es raro. Y mosquea porque no tienen necesidad, cuando podría quedarme”, opina.

Justo trata de saber a qué precio compraron su deuda. Blackstone invirtió 3.615 millones de euros por 40.000 hipotecas de Catalunya Caixa, que sumaban un débito pendiente de devolver de 6.392 millones, según informó la propia entidad bancaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en julio de 2014.

Anticipa reconoce que propone una “ayuda” a ocupantes de domicilios para “hacer la mudanza y que puedan pagar un alquiler”. Matiza que no es “generalizado”, sino “en función de la valoración de las necesidades y las condiciones de cada familia”.

La compañía asegura que ofrece “diferentes posibilidades” a quienes no pueden asumir el gasto de la vivienda. Dentro del abanico, incluye condonaciones y refinanciaciones de deuda a los inquilinos, que Anticipa admite que puede ofrecer desde que se quedó con la propiedad de las hipotecas de Catalunya Caixa porque las adquirió con un “descuento notable”. En caso de que el vecino acepte mudarse, la entidad puede arrendar el domicilio a un precio superior al que percibiría con un alquiler rebajado en función de los ingresos de familias vulnerables. A su vez, dispone de un bien que puede vender por un importe que cubre de sobra la cuantía con la que invita a los residentes a marcharse.

"No quiero vivir gratis, quiero un alquiler y vivir dignamente"

Anticipa no oculta que busca rentabilidad con los 12.000 pisos que administra por ahora y fijar alquileres a precio de mercado. Afirma que su media está en mensualidades de 500 euros. En torno al 80% de las viviendas las arrienda, y no descarta vender una parte según cómo evolucione el sector.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras, como la Plataforma de Afectados por la Crisis (PAC), recriminan que Anticipa dé un importe “que de ninguna manera soluciona el problema habitacional” de los moradores, expresó la PAH en un comunicado, o que mantenga un remanente de deuda a algunos inquilinos aparte del alquiler que les cobra. La compañía -que cifra un 75% de casos procedentes de Catalunya Caixa con diferentes grados de morosidad- asegura que ha concedido unas 8.000 condonaciones y 2.000 reestructuraciones hipotecarias. También alega que “no se deja a nadie en la calle”; dice que tiene concedido entre el “3% y el 5%” de su parque en alquiler social, que adjudica por tres años.

Getty

Mayra atestigua que a ella no le ofrecieron alargarle el alquiler a bajo coste cuando le venció el que selló con Catalunya Caixa. “Me avisaron de que no hacía falta que siguiera pagando, que ya sabía lo que se venía”, recuerda. “Vino un intermediario y me dijo que querían que me marchase porque querían recuperar el piso”, manifiesta, “fue una presión constante. Le dije que comprendiera que, en mi situación, no me podía ir. No quiero vivir gratis, quiero un alquiler y vivir dignamente”. En marzo iba a ser desalojada del piso que comparte con sus cuatro hijas, pero se suspendió; el único ingreso en el hogar era su sueldo de 550 euros.

Situación aparte es la de Ali y su familia, que ocuparon una vivienda desierta. Les plantearon “un incentivo económico de 2.500 euros, a cambio de la entrega voluntaria de la vivienda”, según consta en un correo electrónico firmado por Anticipa. Mediante la presión de la PAC, lograron empezar a negociar un alquiler por debajo de 400 euros, sin que haya fructificado de momento. Silvia también rechazó 2.000 euros para marcharse del hogar deshabitado que tomó para vivir con sus dos niños: “En la PAH me dijeron que no aceptara, que adónde me iba con ese dinero”. Anticipa afirma que, por norma, no trata con okupas.