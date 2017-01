"Los lobbies no necesitan salir de la legalidad para conseguir lo que quieran"

“Quiero decir que soy completamente independiente frente a los lobbies”. Estas fueron las palabras que la semana pasada dijo el comisario alemán Günther Oettinger, durante la vista que evaluaba su nombramiento en la cartera de Presupuesto y Recursos Humanos en la Comisión Europea.

Oettinger había sido señalado por sus adversarios políticos al haber mantenido excesivas reuniones con representantes del sector privado. Lo que debería parecer algo anecdótico es una norma en las instituciones europeas. Como Oettinger, comisarios, eurodiputados, altos cargos y funcionarios viven en un contacto casi permanente con los entre 20.000 y 30.000 lobbyistas que trabajan en la capital europea.

Ante los tintes dudosos de esta actividad, Belén Balanyà cofundó en 2005 el Corporate Europe Observatory, una organización financiada por fundaciones y donantes privados que tiene la lupa puesta sobre los agentes que intentan que sus intereses influencien las leyes que afectan a más de 500 millones de europeos.

En 2011, periodistas de investigación del Sunday Times se hicieron pasar por lobbystas y sobornaron con éxito a tres eurodiputados. ¿Cómo funcionan los lobbies en Bruselas? ¿Ofrecen mansiones y barcos?

Esa es la primera imagen que te puede venir a la cabeza, pero es el punto más extremo, corrupto e ilegal. En realidad, a los lobbies no les hace falta salir de la legalidad para conseguir todo lo que quieran.

¿Cómo?

Existen diferentes niveles. La primera fase consiste en influenciar en la Comisión Europea. De ahí es de donde salen todas las iniciativas legislativas. La Comisión arranca las leyes que emanan de más de 1.000 grupos de expertos en diferentes sectores. La principal misión de los lobbies es penetrar en esos grupos de expertos, que terminarán haciendo las leyes a su medida.

Hemos calculado que el 50% de esos grupos de expertos están formados por representantes de los sectores con intereses particulares. La segunda fase son las rondas de contactos con los propios comisarios, con sus gabinetes, Altos Cargos, funcionarios, Directores Generales de de cada área. Estos pueden modificar los textos legislativos antes de que vayan al Parlamento.

Los eurodiputados tienen que votar miles de leyes sobre las cuales, en su mayoría, no tienen ni idea. Sus equipos de asesores independientes son limitados y el sector privado, con muchísimo dinero para esto, es quien les facilita expertos e informes para influenciar sus decisiones

Y el tercer nivel sería el Parlamento, lo que vimos en el Sunday Times...

Sí, pero la mayoría de acciones se mantienen también dentro de la legalidad. Los lobbies logran que algunos eurodiputados pongan enmiendas para modificar los textos finales. O cosas más complejas: por ejemplo, los eurodiputados tienen que votar miles de leyes sobre las cuales, en su mayoría, no tienen ni idea. Sus equipos de asesores independientes son limitados y el sector privado, con muchísimo dinero para esto, es quien les facilita expertos e informes para influenciar sus decisiones.

Otra de las tácticas —y es de las que más funciona— es presionar con posibles pérdidas de empleos, cierres de fábricas. Ante estos conflictos, los políticos poco pueden hacer. La industria siempre tiene la sartén por el mango. Presentan informes de competitividad, estudios hechos por ellos mismos sin que haya otros que puedan contrastarlos, dicen que una decisión puede hacer que China arrase económicamente a Europa, etc.

¿Hay algo que no esté libre de lobbies en la Unión Europea?

En realidad, no. Y esto no es todo. Hay incluso una cuarta fase, que se conoce como el triálogo. El Parlamento suele rechazar muchas de las propuestas de la Comisión. Por eso, cuando no hay entendimiento, entra el Consejo de Europa. Ahí es donde entran los lobbies estatales que defienden los intereses de las empresas de cada país. La tónica general —también hay excepciones— es tumbar todas las propuestas progresistas e impulsar las que favorecen a los intereses industriales o financieros.

Pero también hay lobbies que defienden el medioambiente o los derechos de las minorías sexuales...

Sí, pero su poder es muy pequeño. Cuando hablamos de lobbies en Europa, hablamos de un 70% de lobbies que representan a intereses empresariales privados, un 20% que representan a intereses políticos regionales, como podría ser, por ejemplo, la Generalitat de Catalunya, y apenas un 10% que representa a grupos de la sociedad civil, como es el caso de las ONG. Lo que nos dice esto es que quien tiene más poder económico, es quien tiene más poder político.

Los lobbies representantes de las industrias tienen más influencia tiene en los procesos legislativos y regulatorios en la UE que todos los grupos de la sociedad civil juntos. Estamos hablando de una democracia no representativa. La sociedad civil tiene a sus representantes, pero los representantes del mundo financiero o de la industria, por todo el dinero que tienen, están en todas partes: ellos pueden pagar a firmas privadas de lobbying o a think tanks para que elaboren estudios o informes que apoyen a sus intereses.

¿Cuánto mueve el negocio del lobbying en Europa?

La última cifra que tenemos se sitúa alrededor de los 3.000 millones de euros anuales, en total, como actividad económica. Esto incluye las partidas que cada empresa o sector industrial dedica a su trabajo de lobbying y también a todas las firmas privadas que se dedican al lobbying mercenario. Son compañías con altos contactos y expertos en todas las áreas políticas de la UE que trabajan para cumplir con los objetivos de determinadas empresas y sectores privados. Un día pueden trabajar en contra de una legislación y al día siguiente a favor de otra que tumbe la anterior, en función del cliente y de quién pague más.

¿No hay nada que regule todo esto?

Sí, pero las regulaciones son muy flojas. Existe un registro de transparencia en el que cada empresa o agrupación puede voluntariamente poner cuántos lobbistas tienen trabajando para ellos y cuánto dinero gastan en la actividad de ejercer presión. Pero es voluntario. Además, no tienen que desglosar nada de sus gastos ni decir en qué se lo han gastado.

Y, ¿aparte del registro de transparencia?

Existe un código de conducta para los eurodiputados y funcionarios. Desde diciembre de 2014 también existe la obligación de que la Comisión publique todas las reuniones que ha mantenido con lobbies. Pero esa obligación solo afecta a comisarios, a gabinetes de comisarios y a directores generales. Las reuniones pueden ser muchas más de las que hay publicadas. Además, las actas de las reuniones y las notas no existen. El contenido de todas estas reuniones es secreto.

El grupo que más reuniones ha tenido con comisarios y direcciones generales es Business Europe, que es la asociación que representa a las patronales europeas. En total, 140 desde diciembre de 2014.

¿Para qué sirven entonces las regulaciones?

Sirven más bien de poco, pero con trabajo de investigación se pueden sacar cosas que pongan presión política sobre la actividad de los lobbies. Por ejemplo, en un reciente estudio que hicimos, desde diciembre de 2014, los comisarios del Clima —cartera que ahora dirige Arias Cañete— tuvieron el 80% de las reuniones con representantes del sector privado, sobre todo de las energéticas. Ahora, después de que publicásemos eso, desde la Comisión dicen que comenzarán las rondas de contactos con la sociedad civil. Pero los datos están ahí. También vimos que el grupo que más reuniones ha tenido con comisarios y direcciones generales es Business Europe, que es la asociación que representa a las patronales europeas. En total, 140 desde diciembre de 2014.

¿Por qué se permite todo esto?

En Europa existe una cultura de aceptación del lobby que ni siquiera se cuestiona. Parece atrevido decirlo, pero es así: la ideología predominante en las instituciones europeas es una ideología económica neoliberal y que coincide con la agenda de los sectores industriales y financieros.

¿Qué sectores son los más activos en el lobbying?

Son tantos... La agroalimentación, sobre todo en el área de transgénicos y azúcar... También los automóviles, especialmente en el tema de los límites a las emisiones... Ahora mismo hay un montón de dossieres abiertos sobre legislación en el campo energético, y las energéticas están a tope. Por ejemplo, las grandes productoras de combustibles fósiles han conseguido que se hayan quitado los subsidios a las renovables, y que se hayan mantenido en el petróleo y el gas.

Los lobbies no solo influencian en la redacción de las leyes, sino que también pueden echar para atrás las que ya existen y que les perjudican de una u otra manera.

¿Se puede hacer eso?

Sí, los lobbies no solo influyen en la redacción de las leyes, sino que también pueden echar para atrás las que ya existen y que les perjudican de una u otra manera. Desde la última Comisión, de 2014, se ha impulsado un procesos conocidos como “estudios de impacto”, bajo el principio de Better Regulation. Este principio no hace otra cosa que defender la desregulación. Antes de sacar adelante cualquier legislación, se evalúa el impacto que la nueva legislación tendrá sobre la competitividad del sector privado en el campo que se regula. Y esto se tiene en cuenta antes que el impacto medioambiental o que el impacto sobre la salud pública. Luego, otro de los procesos que se están siguiendo es el de Refit. Es decir, las normas se reevalúan para ajustarlas a los intereses de la competitividad, que son el último término los intereses empresariales. Esto se hace sobre las normativas existentes y sobre las nuevas. Criban todo lo que no les interesa.

¿Cuántas leyes hemos dejado de tener en Europa por la presión de los lobbies?

Eso es imposible saberlo. Sí sabemos las que han eliminado o modificado, y son muchas.

Pero, a veces también ganan los lobbies de la sociedad civil... Recientemente se publicó un informe europeo que alertaba de los peligros del aceite de palma en productos alimentarios. La publicación no ha gustado a muchas empresas...

Sí, pero esto pasa pocas veces. En el caso de los alimentos está muy claro. La EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, por sus siglas en inglés), que tiene que ser un organismo independiente y del que dependen decisiones cruciales, ha llegado a decir que no hay pruebas científicas de que los alimentos o bebidas con mucho azúcar contribuyan a la obesidad infantil. Presentaron cinco estudios. Cuatro de ellos estaban financiados por la industria del azúcar. El 60% de sus expertos vienen también de los lobbies. El presidente del comité de la EFSA que regulaba los trangénicos, por ejemplo, pertenecía a la industria biotecnológica. Y así, muchas cosas. Es verdad que, por ejemplo, el año pasado la comisión, informada por la EFSA, quiso mantener el 30% de azúcar en los alimentos para niños pero el Parlamento no pasó por el aro. Ahí sí podemos hablar de una victoria de la sociedad civil.

¿Cómo podría cambiar esto?

Es realmente difícil. Falta voluntad política pero sobre todo presión popular. Bruselas vive aislada de la presión de la calle porque la gente se queja de sus gobiernos nacionales. Lo que nos falta transmitir es que aquí, en Bruselas, se decide el 70% de las leyes que nos afectan a todos los europeos.