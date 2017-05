“La reforma del copyright es una de las grandes luchas sociales de nuestro tiempo”

Fotografía de Martin Fischer manipulada por Stephen Lyne

Las leyes europeas están mal adaptadas al intercambio cultural transfronterizo que ofrece internet. Las directivas de los derechos de autor de la UE fueron redactadas en 2001, una época anterior a YouTube o Facebook. En consecuencia, tenemos derechos de autor obsoletos y una reglamentación fragmentada que precisa de una urgente adaptación a la era digital. Esa es la máxima que mueve a Julia Reda.

Reda llegó al Parlamento Europeo con 27 años como líder de los Piratas Jóvenes de Europa. Allí se le encargó la revisión de la Directiva europea sobre copyright, y aceptó encantada: eso, la reforma del copyright, es la razón por la que se decidió a saltar a la política comunitaria.

Se lanzó una consulta ciudadana y Reda elaboró un informe en el que proponía 24 recomendaciones específicas sobre aspectos en los que la legislación actual ha quedado obsoleta. Las entidades gestoras de derechos de autor de toda Europa pusieron el grito en el cielo.

Su borrador fue aprobado por mayoría en el Parlamento Europeo, pero la posterior propuesta de Directiva de la Comisión Europea hizo caso omiso a la mayor parte de sus recomendaciones.

Ahora la alemana avisa: “El nuevo copyright que propone la UE es un desastre para la libertad de expresión, las startups y la Europa sin fronteras digitales”. Y no esta sola en su preocupación.

El propio Parlamento Europeo ha enmendado gran parte de las propuestas de la Comisión, pero para Reda la reforma que se plantea sigue siendo demasiado conservadora, ciega a los derechos de los usuarios, y además peligrosa. Por cosas como esta: 10 cosas cotidianas en la web que la Comisión Europea quiere ilegalizar. Política viral.

Conviene que sigas ese link y leas. Igual así entiendes la importancia de la reforma del copyright que defiende esta Pirata.

***

Hace poco se celebraba el Día Internacional de la Propiedad Intelectual. Me gustaría conocer tu postura personal en relación a ese concepto. Pregunto, en parte, porque cuando hace dos años presentaste tu proyecto de informe para la reforma de la ley de copyright hubo gente, por ejemplo en la SGAE española, que te acusó de querer “acabar con el sistema de propiedad intelectual y abolir el derecho de autor”.

Si ese hubiera sido el caso, si hubiera propuesto la erradicación de la propiedad intelectual, hubiera sido un informe muy corto (sonrisas). Cualquiera que se haya leído el informe sabrá que incluye recomendaciones muy específicas sobre en qué sentidos debería modificarse la ley de copyright.

Vale, pero no has contestado a mi pregunta.

De forma general, creo que la noción de la propiedad intelectual se ha vuelto crecientemente problemática en la era digital. Personalmente, me gusta pensar en lo que llamamos derechos de propiedad intelectual como monopolios temporales que sirven a propósitos particulares. Y creo que precisa de una regulación diferente a la actual, más específica. Creo que existen muchas áreas en las que la protección de la propiedad intelectual ha ido demasiado lejos.

¿Por ejemplo?

Las patentes sobre medicamentos que pueden salvar vidas es un ejemplo. A veces son innecesariamente largas y no existen las suficientes provisiones como para asegurar el acceso del público a esas medicinas.

Hubo gente en el Parlamento Europeo que se refirió a tu informe como “peligroso”. ¿Por qué crees que el debate para la reforma del copyright sigue encontrando tanta resistencia entre el estamento político?

Durante mucho tiempo, y especialmente durante los 90, el copyright y su legislación no gozaron de una gran atención pública. Eso hizo que la legislación acabara estando fuertemente influida por las posturas de las grandes corporaciones. Sucede igual en otros ámbitos: si no hay debate público, si el periodismo no presta atención al tema, las visiones de los políticos siempre acaban moldeadas por los puntos de vista de los lobbies. Por la sencilla razón de que es difícil encontrar información independiente y tener acceso a puntos de vista y opiniones diferentes sobre un asunto. Los titulares de derechos de copyright se han acostumbrado a obtener lo que han querido en cada momento.

También hubo quien se refirió a tu informe como un “documento ideológico” que no respondía a “la realidad”.

Por supuesto, mi informe es ideológico. Desempeño un cargo político, y es un informe político. Pero no veo nada malo en eso. Cualquier llamada al cambio de una ley es ideológica. Eso simplemente significa que hay una serie de valores que subyacen a esa propuesta. Y esos valores, en el caso de mi informe, están enfocados a asegurar el derecho fundamental al acceso a la información y la participación en la cultura.

Hay gente que está hablando del momento actual como la Segunda Gran Guerra del copyright. La primera fue en los 90, con Napster y las grandes discográficas como protagonistas.

Ciertamente, hay mucha controversia alrededor del copyright en este momento. Y sí, la situación actual puede ser comparada, en cierto modo, con el agitado debate que hubo alrededor de Napster. Creo que lo que ha cambiado es que las corporaciones, los propietarios de derechos, han desplazado su atención desde los usuarios finales a los intermediarios online. Ya no se trata de castigar al individuo, sino de exigir la implementación de estructuras para asegurar que cierto material con copyright no pueda ser compartido online de ninguna manera. Creo que ese cambio de estrategia es igual de peligroso para los usuarios. La reforma del copyright es una de las grandes batallas sociales de nuestro tiempo.

Recapitulemos el timeline de esa reforma. Se lanza una consulta popular, la gente participa masivamente, tú consideras sus propuestas a la hora de elaborar el 'Reda Report'. Se debate tu informe, se aprueba por mayoría en el Parlamento Europeo... pero al final llega Günther Oettinger, Comisario de Economía y Sociedad Digital, y presenta una propuesta final que tiene poco que ver con las recomendaciones que el Parlamento había aprobado. A mí, como ciudadano, ese proceso me genera conflictos. Me hace pensar en lentitud, en una excesiva burocratización del debate, en despilfarro de recursos —muchos meses de trabajo preparatorio, de reuniones y debate para negociar una propuesta realista que luego no es tenida en cuenta—. La actitud de Oettinger tampoco hace pensar en un proceso muy democrático.

Entiendo lo que dices. Pero tienes que tener en cuenta que este no es el final del proceso. De momento ahí está la propuesta de la Comisión, que ha sido bastante criticada. Luego, sí creo que el informe Reda tuvo un impacto. Tuvo un efecto a nivel de cambiar el debate dentro del Parlamento. Es obvio que Oettinger tiene ideas muy diferentes a las del Parlamento. Y decidió insistir en esas ideas. Ha dejado a los grandes jugadores de la industria editorial, musical y cinematográfica hacerse con la reforma del copyright sin pensar en los usuarios.

¿Podrías resumir cuáles son los principales problemas, a tu juicio, de su propuesta?

El primer gran problema son los llamados 'neighbouring rights' o derecho de autor conexo de los editores, que, entre otras cosas, daría lugar a lo que se conoce como 'tasa Google', el derecho de los editores de prensa a cobrar por cada enlace a sus contenidos. Es una idea extremadamente mala, y deberíamos eliminarla. En todos los sitios donde ha sido probada, ha sido un fracaso. Ha resultado tener un efecto negativo para los editores. Les ha hecho perder audiencia e ingresos.

Otro problema fundamental es la tecnología de filtro que deberían implementar todas las plataformas que albergen contenido subido directamente por los usuarios, para evitar que obras con copyright puedan ser subidas. Me parece una propuesta equivocada. Creo que, al contrario, lo que se debería hacer es establecer reglas para los sistemas de filtro que ya existen, como el Content ID de YouTube. Para asegurarnos de que respetan los derechos de los usuarios. Para tener transparencia sobre las reclamaciones de los supuestos titulares de derechos. Y para tener garantías de que las excepciones y limitaciones al copyright se están respetando.

Hay gente que argumenta que estas herramientas pueden ser usadas de forma intencionada como medios de censura.

Sí, absolutamente. Es algo que ya sucede. Hay muchos ejemplos de eliminación de contenidos perfectamente legales con el actual sistema de 'Notice and Take Down'. La generalización de esos filtros sería peligrosa. No solo porque esa tecnología puede ser usada para silenciar todo tipo de información. También porque no puede distinguir entre usuarios legales e ilegales de contenidos con copyright. Ignora que hay excepciones y limitaciones al copyright. Y también crea una carga económica irrazonable para las compañías que están detrás de estas plataformas. YouTube y Facebook sí pueden hacer frente al coste de implantar estas tecnologías, pero muchos miles de plataformas pequeñas no. Y eso es malo. Cuanto menor sea la diversidad en internet, más dependientes somos de las grandes corporaciones.

Hablas de los 'derechos de autor conexos' para editores. En alguna ocasión has sugerido que el objetivo soterrado de esa medida no es tanto recolectar dinero para los editores, sino dificultar el acceso del público a los pequeños medios. De ser así, ¿no podría argumentarse que se trata de una medida que va en contra de la libre competencia?

Tasar los enlaces sólo busca consolidar el poder de los grandes grupos editoriales. El problema con la Ley de competencia es que, de forma general, solo se aplica cuando se considera que existe monopolio o una concentración muy fuerte del mercado.

Yo aquí veo un problema de pluralidad en los medios de comunicación. La Comisión dice, necesitamos estos derechos de autor conexo para asegurar la pluralidad, para que los medios serios puedan financiarse, para que puedan hacer frente a las 'fake news'. Pero en realidad van a conseguir lo contrario.

Las 'fake news' se basan en la diseminación a través de los medios sociales. Las páginas que difunden este tipo de contenidos falsos nunca van a pretender cobrarle a nadie por compartir sus contenidos, porque su éxito depende de eso. A la vez, la aplicación de los derechos conexos plantean problemas en relación a derechos fundamentales del usuario, en particular, en lo que se refiere al acceso a la información.

Has hecho campaña para terminar con el geoblocking en la UE. Hace pocos días tuvisteis una votación sobre este asunto. Qué nos puedes contar.

La Comisión Europea hizo una propuesta que prohibe el geoblocking para prácticamente todo... excepto material con copyright. Algo que es bastante absurdo. La propuesta de la Comisión prohibiría, por ejemplo, que una empresa de alquiler de coches o de venta de tickets cobre precios diferentes en base a tu dirección IP. Pero la preocupación principal de la gente en relación al bloqueo geográfico es otra. En las negociaciones hemos conseguido que al menos se incluya material no audiovisual con copyright en la regulación. Cosas como videojuegos o música. Pero una regulación anti-geoblocking que no contempla los vídeos online no da en el blanco.

¿Crees que es posible hacer una vida normal, usando internet en la manera en que todos la usamos, sin incurrir en algún tipo de violación del copyright?

No, es imposible. Creo que todos estamos violando el copyright casi a diario. Y la situación se ha vuelto aún más compleja con algunas recientes sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. Por ejemplo, en el caso de GS media, el tribunal ha dictado que en algunos casos puede ser ilegal linkear a sitios que cometan violación de copyright. Creo que esto va fundamentalmente en contra de la manera en la que internet funciona. Si yo linkeo a algún sitio, no puedo saber qué hay realmente detrás de ese sitio.

También los derechos de autor conexo complican la cosa a este nivel. Ahora mismo, linkear a un artículo de un periódico no es una violación de copyright. Si solo usas el titular, o un fragmento pequeño, eso está permitido. Pero eso cambiaría con los derechos conexos. Básicamente, linkear a un artículo de un periódico desde tu blog o web personal pasará a ser una infracción del copyright.

En algún momento has dicho que tu futuro político en Europa está ligado al éxito que pueda tener la reforma del copyright, tu gran cruzada personal. Me pregunto si estos años de brega parlamentaria han afectado a tu confianza en las instituciones europeas en lo que se refiere a su capacidad para hacer cambios reales (y suficientemente rápidos como para reflejar el modo en el cambian las cosas y los usos en la vida real).

Ciertamente, he aprendido mucho sobre cómo funciona la política. Y sí, hay cosas que son extremadamente frustrantes y que pueden afectar a esa confianza que dices. Pero no creo que esas cosas sean una problema particular de las instituciones europeas. Y no diría que esté frustrada con la política en general de ninguna manera.

Sí creo que existen un montón de problemas con el sistema político, en particular en lo que se refiere a la transparencia. Pero al final del día la política solo va a ser tan buena como la gente que elijamos para que nos represente. Si la mayoría de la gente vota a partidos conservadoras, solo puede esperar políticas conservadoras. La falta de legislaciones progresistas en la UE no es un fallo institucional de la UE, sino una consecuencia de la mayoría conservadora en Europa.