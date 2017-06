"Slim, en un mercado libre real, no habría hecho ninguna fortuna"

A Gloria Álvarez (Guatemala, 1981) la han definido como la follonera de la derecha. También como un icono de la Alt-Right hispanohablante. Así que fuimos a esta entrevista a encontrarnos con un pitbull derechista que llena auditorios en España y Latinoamérica. Declaraciones como que “a la derecha española se le quitaron los complejos con la invasión de Irak” o sus feroces críticas a Podemos y al régimen bolivariano de Venezuela daban fe de ello. También el libro que acaba de publicar, Cómo hablar con un progre (Deusto, 2017), en el que dice cosas como que los de izquierdas son ricos que se sienten culpables por lo que tienen.

¿Eres de derechas?

No. Me dicen que soy una facha, que soy de derechas y lo dejaré claro: yo soy atea, soy pro-legalización de las drogas, pro-legalización del aborto, no tengo ningún conflicto con los homosexuales... Me choca que la gente tenga que poner etiquetas. En el mundo parece que, o eres una cosa, o eres una otra. Yo lo que estoy proponiendo es una tercera vía, que es el liberalismo.

¿Macron?

Macron es socialdemócrata. Yo abogo por la separación absoluta entre Estado y economía, como hay entre Iglesia y Estado. Lo que el liberalismo propone es una agenda para la libertad individual y la libertad económica, las dos en conjunto.

Sin embargo, los ejemplos de libre mercado son Slim o Buffet: tipos que aparecen en la lista Forbes gracias al capitalismo intervencionista.

Efectivamente. El progre quiere que intervenga el Estado de una manera más redistributiva y el derechista quiere que intervenga para darle privilegios a él y a sus cuates. La gente se enoja con el capitalismo porque realmente lo que tenemos es capitalismo clientelar: es mercantilismo estatal. Gente como Slim, en un mercado libre puro y duro no amalgama la fortuna que amalgama, porque lo hace de manera corrupta, ¿me entiendes? No es culpa del libre mercado, sino de gobiernos que dan privilegios y subsidios a compañías acomodadas en el capitalismo clientelar. Y esa batalla hay que darla.

¿Algún ejemplo del libre mercado "puro y duro"?

Hay muy pocos ejemplos. Están las políticas públicas que llaman a liberalizar el sistema voucher educativo, el sistema de pensiones individuales, el flat tax en Estonia, economías que superan las barreras de un gobierno intervencionista como pasa en Singapur o en China... pero, claro, no tienes libertades individuales. En el top vas a tener a los países que estén hasta arriba de índice de libertad económica o índice de libertad humana, que son obviamente la excepción a la regla.

¿Estás a favor de los tratados de libre comercio?

A veces esos tratados solo sirven para poner excepciones: te dicen que hay libre comercio excepto para la industria del acero, la industria de las frutas, de las verduras... Por ejemplo, el CAFTA que hay con Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe es una lista de excepciones de quiénes no entran en ese libre mercado. Para tener libre mercado no es necesitas un tratado gubernamental. Necesitas abrir las fronteras y ya está. Es lo que yo también le digo al progre: dicen que nos tomemos todos de las manos: musulmanes, mujeres... todos somos hermanos. Pero a la hora de comerciar todos somos enemigos y vamos a poner muros y aranceles. ¿Dónde quedó la hermandad?

¿Qué dices de la desigualdad que todo esto genera?

La desigualdad no es mala en sí misma. Siempre que haya innovación habrá desigualdad. Dicho esto, lo que perpetúa que haya desigualdades es que el estado intervenga, ya sea para dar privilegios a empresas o ya sea para redistribuir. Ten por seguro que en países como el mío, Guatemala, lo que tiene a la gente en la pobreza es que los derechos de propiedad privada no están garantizados y que la gente no es dueña de su subsuelo. Entonces viene el Gobierno y hace un contrato con una empresa, ya sea una minera o una hidroeléctrica, van a la comunidad, y les dicen que pasen adelante y arrasen. Y ellos, claro, no quieren. Cuando tú eres dueño de tu propiedad, tú puedes mandar al carajo a la empresa que te dé la gana. Pero cuando el subsuelo es del Estado, te dice: lo siento mucho, se joden.

¿No crees que una comunidad indígena está en desigualdad de condiciones frente a una empresa multinacional?

No, porque eso es asumir que la gente pobre es tonta y es ignorante, y ese discurso de que el pobre es un tontito que hay que aventarle comida o ropa de vez en cuando porque no puede con su existencia, yo no me lo trago. Creo que la gente es sumamente astuta y por eso muchas de esas personas se mudan a Estados Unidos.

Entonces, ¿apoyas la inmigración, a pesar de que en el libro dices que destruye la cultura de otros países?.

Apoyo que la gente tenga su propia libertad en los países pobres para salir adelante y que no se vea forzada a buscar otra vida a otro país. El socialismo del siglo XXI en Latinoamérica le ha dado a las poblaciones indígenas poder, pero es un poder aparente, porque al final el dueño del suelo es el gobierno y quienes están haciendo los grandes contratos millonarios son los gobernantes. Ese dinero no les queda a los de abajo. Mira Venezuela. Yo propongo quitarle el monopolio del subsuelo al Estado y que sea la gente la dueña de su propiedad privada. Si la quiere vender, si no la quiere vender, si la quiere quemar... No importa. Esa obsesión de que el burócrata sabe más que la gente del tercer mundo lo que les conviene, me parece sumamente arrogante e injusta, porque las personas no son tontas.

Bien, la gente no es tonta pero, ¿cómo va a tener acceso a la propiedad si es pobre?

Comenzando por la igualdad ante la ley. Ese es el problema e América Latina: tú naces de cierta clase social para arriba y la ley es una sugerencia. Y si eres pobre, te pudres en la cárcel, porque no tienes como pagar. Te viene el marero y te roba la mensualidad, y no pasa nada. ¿Qué pasa cuando una empresa te vende un producto, una botella de agua, y resulta que esa agua está contaminada? Bueno, pues para eso está el estado, para que tu llegues y pongas un juicio y digas que este señor te engañó y que haya un delito por fraude. Para eso sí está el Estado, para administrar seguridad y justicia.

¿La justicia no es que un trabajador de Bangladesh gane algo más que un dólar al día, que tenga un salario mínimo?

Pero, ¿por qué cobra un dólar al día? Porque esa empresa, probablemente, tiene un privilegio proteccionista donde a ellos no les pueden meter competencia. Casos como Uber, por ejemplo: yo prefiero que haya Uber en mi país a que no lo haya. Decimos: ¡pobrecitos los taxistas!, pero, ¿y toda la gente que se puede beneficiar? El estudiante universitario, la madre soltera... ¿queremos o no queremos que la gente salga de la pobreza? En el caso de Europa, por ejemplo. ¡Coño! ¿Por qué no nos quitan los aranceles a nuestras frutas y verduras? ¿Quieren desarrollar el tercer mundo? Déjennos comerciar, déjennos traerles limones, papayas, aguacates y melones que van a ser mucho más baratos y mucho más sabrosos que lo que ustedes se comen aquí, que está súper protegido, súper subvencionado y de pésima calidad. Pero no, no hacen eso ustedes. Dicen: sigamos dando ayuda internacional, sigamos en la teoría de la dependencia. A mí que no me vengan con cuentos. Desarrollar es abrir el mercado para que pueda haber esa fluctuación entre las mismas poblaciones. ¿Cuál es el miedo? ¿Que sobreviva el mejor?

El miedo es que hay débiles y fuertes.

Sí, pero no es una cuestión de débil y fuerte en fuerza. Eso es lo que te produce un mercado protegido, donde el fuerte, el manipulador, el corrupto, el que tiene los enchufes y los contactos sea el que gane. En el libre mercado gana el más hábil, el que más se adapta.

Gana el más hábil dejando fuera a todas esas personas que no tienen esas habilidades. ¿Algún tipo de protección tienen que tener?

No necesariamente. Mi papá acaba de quebrar. Se quedó en la bancarrota. La mayoría de la gente cuando ve que sus padres quiebran dicen que el mercado hay que protegerlo. Y yo digo: sí, pero dentro de la quiebra de mi padre, que ahora se ha metido a hacer Uber, él se beneficia todavía del intelecto y de la habilidad de otros. Porque aunque tú estés en la quiebra, aunque tú no tengas nada, tienes acceso a la innovación y productos de otras personas, que si no existiera ese mercado, tú tendrías que ver cómo fabricas tus medicinas, cómo fabricas la comida que te comes... Te vendrían otro mogollón de problemas encima.

Capitalistas como Elon Musk hablan de renta básica. ¿Tú que piensas?

Son ricos que se sienten mal por serlo. Pienso que lo que no es tuyo, lo que tú regalas, no te duele, porque es dinero que no te afecta directamente. En cambio, cuando es tu dinero, cuidas hasta el último centavo. Una renta básica no garantiza que la gente gaste el dinero en lo que de verdad lo necesita: ¿sabes cuántas favelas hay en Guatemala con televisores de plasma?