Había que decirlo: las imágenes de hackers que hay en internet no tienen ningún sentido

Haz la prueba, porque es muy fácil.

Entra a cualquier banco de imágenes gratuitas. Cualquiera de ellos. Pruébalo. Basta con teclear estas palabras: hacker. Te encontrarás con unos resultados prácticamente idénticos.

Teclas, manos, habitaciones oscurísimas en las que solo se ve el reflejo de la pantalla y código binario y, en el mejor de los casos, un humano. Sí. Un hombre —siempre son hombres — cuya cara u ojos nunca llegarás a ver. Él mantiene la cabeza agachada, ocultada en la oscuridad, con actitud de criminal. No cabe duda. Ese hombre que no conoces está cometiendo algún tipo de delito, que para eso es un hacker. Y siempre, siempre, siempre, lleva una sudadera con capucha. Esto parece una tontería, pero no lo es. Esa es su indumentaria oficial. Jamás esperes encontrarte con un hacker que vista camiseta amarilla.

El FBI publicó hace poco esta imagen en su cuenta oficial de Twitter en la que hacía referencia a las diferencias entre un un chaval experto en ciberseguridad (rubio y con los dientes blanquísimos) y un hacker delincuente (cabizbajo y con la ya clásica vestimenta) . Algunos usuarios empezaron a compartir en tono de risa algunas de las imágenes más absurdas que se asocian a los expertos informáticos y que, en realidad, no tienen nada que ver con tu amigo más "techie", o sea, el típico freaky amante de la tecnología.

Algunas imágenes del catálogo de Getty, por ejemplo, llegan a considerar imprescibdible que el hacker en cuestión utilice guantes para teclear el código o hacer sus trucos. ¿Te imaginas? Todos los hackers enfundándose en guantes de piel antes de empezar el trabajo. Otros, directamente están tranquilos en el salón de su casa, pero ocultan su cara con una careta. Todos los hackers son de Anonymous, ya lo sabes.

Sin embargo, hay que decir que la oscuridad que desprenden las imágenes de hackers en Internet, en realidad, no es exclusiva. La ficción también se nutre de esta imagen siniestra e inquietante . ¿O es que acaso esto de la capucha negra no os recuerda a alguien?

Sí, el protagonista de la serie estadounidesense Mr. Robot.

O Lisbeth Salander de Millenium.

Pero la realidad es que si tuviéramos que preguntar a algún verdadero hacker... seguramente nos contestaría más bien así:

