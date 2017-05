El presentador Risto Mejide llama "calientapollas" a una invitada de su programa

La noche del lunes el presentador de televisión Risto Mejide presentó su nuevo programa "All you need is love... o no", un nuevo formato del grupo Mediaset que presenta historias variadas que versan sobre amor y relaciones sentimentales. Pese a que no lleva ni una semana en emisión, el programa ya ha salido en todos los medios.

El motivo: el primer comentario machista de su presentador.

En una de las secciones del programa, el presentador se tomó la licencia de entrar a valorar la conducta de una de sus invitadas que había dicho que ella, a veces, veía películas con su compañero de piso de la mano. A lo que Mejide respondió que eso no era, para él, un comportamiento adecuado entre amigos. Luego, se cubrió de gloria:

"Lo que estoy pensando no lo puedo decir... Pero esto en mi pueblo tiene un nombre. Qué coño, lo voy a decir. Esto es ser una calientapollas", exclamó el presentador provocando la risa de los otros tertulianos. El presentador también acusa directamente a la joven de crear falsas expectactivas a su compañero de piso, quien ha ido al programa a declararle su amor.

— Holly (@HollyMollyYT) 8 de maig de 2017

Muchos usuarios de redes sociales tildaron el comentario de Risto Mejide de "machista" y acusaron al resto de participantes de la charla de participar del acoso a la invitada con sus risas. Ese comentario en prime time, con total impunidad, pone en relieve muchos de los tics de la herencia patriarcal: culpabilizar a la mujer de no satisfacer los deseos de un hombre porque "es lo que parece" o "es lo que debe".

— Iro (@AnapneoCofringo) 8 de maig de 2017

El término "calientapollas" —que, por cierto, aparece contemplado en la RAE— tiene unas connotaciones esencialmente machistas porque asume que la mujer está haciendo algo que no debe para que el hombre se excite y que, en el última instancia, lo habrá de satisfacer. El movimiento feminista lleva años luchando para eliminar el estigma que recae bajo esta etiqueta (que siempre se aplica a las mujeres) y que muchas veces se utiliza para legitimar el acoso sexual o promover la cultura de la violación. Expresiones como "llevaba la falda muy corta" o "ella se lo buscó estando con esos cinco chicos" se pueden agrupar, en realidad, dentro de esa misma etiqueta.

Después de la polémica que se ha generado en redes sociales, Carolina, la chica a la que Risto Mejide llamó "calientapollas", ha hablado en una entrevista para La Vanguardia: "Lo que Risto hace es un papelón y tenían que darle algo de polémica a la historia. A mí no me preocupa, solo me importa lo que piensen de mí las personas a las que quiero. Risto es el que sale perjudicado porque es una imagen pública" .

La idea de que Risto Mejide haya hecho todo esto para captar la atención de su programa no es ni mucho menos descabellada. No olvidamos que el presentador es un conocido personaje público (expublicista). Pero tampoco olvidamos la carta de amor que escribió a su prometida, una oda al amor romántico, posesivo y dependiente. Y otros chascarrillos varios que ha soltado en otros programas.

Así que sí, aquí hay de todo: un poquito de show y bastante de machismo.