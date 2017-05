Lo que muchos hombres no entienden sobre los pases solo para mujeres de 'Wonder Woman'

El próximo 6 de junio en una de las salas de los cines Alamo Drafthouse de Texas no habrá ni un solo hombre. Será en el marco del pase especial de la película Wonder Woman. Los responsables de esta sala han decidido celebrar el estreno de esta esperada película con un pase exclusivo para mujeres.

Y, claro, la decisión no ha sentado bien a todo el mundo… especialmente a los hombres.

“La superheroína más icónica de la historia de los cómics tiene por fin su propia película, ¿y qué mejor manera de celebrarlo que con una proyección solo para mujeres o personas que se identifican como mujeres? Lo sentimos, caballeros, pero vamos a abrazar nuestro poder femenino y vamos a decir que no se permiten tíos por una noche especial”, se podía leer en este escrito de su página web.

Tras el comentario en Facebook, las reacciones no han tardado en aparecer. Varios usuarios ha cuestionado a la sala si también habrá un pase “solo para hombres” cuando emitan Thor, Star Wars o Spiderman. Drafthouse se ha “disculpado”, en tono brillantemente irónico, con todos esos hombres que por una puñetera vez en su vida se sienten excluidos.

“¿También haréis pases para las personas que se sienten payasos?”, se jactaba un usuario. “Te tenemos que robar la idea del payaso. Gracias Ryan”, respondía el paciente community que se las habrá tenido que ver negras para dar respuesta a cada uno de los trolls machistas que, cada tanto, salen a la luz cuando sienten amenazados sus privilegios.

Captura de pantalla de Wonder Woman

Más allá de la anécdota, lo cierto es que cada vez es más frecuente encontrarse con críticas (normalmente, de hombres) cuando hablamos de espacios no mixtos. ¿Por qué nos echamos la mano a la cabeza? ¿Dónde está problema en favorecer puntualmente espacios a colectivos históricamente discriminados o infrarepresentados? Incluso en este caso, en los que no se trata de una jornada de reflexión o empoderamiento, crear un pase especial para mujeres tiene sentido. Y no solo simbólico.

“Cuestionar la necesidad de espacios no mixtos implica negar la realidad que vivimos las mujeres en casi todos los espacios normativos. Si tenemos en cuenta que, en nuestro día a día, las mujeres recibimos discriminación y acoso, los beneficios de los espacios no mixtos son evidentes”, explica la activista feminista Lena Prado. Para ella, además, existe una vertiente que va más allá de lo simbólico: no solo se trata de celebrar con el resto de mujeres el estreno de un personaje legendario femenino.

También hay, según Prado, un tema cultural y de seguridad muy importante. “ Como fan del género de superhérores más de una vez me he encontrando siendo la única mujer en una sala de cine. La cultura geek es especialmente masculina y nunca ha sido muy acogedora con nosotras. A veces nos tratan como un objeto, otras como impostoras, y a veces las dos cosas”. Esta impresión de Prado, en realidad, no es algo nuevo que nunca hayamos escuchado. Varios estudios sugieren algunos razones sobre por qué la cultura considerada ‘nerd’ es tan sexista.

La iniciativa ha conseguido colgar el cartel de sold out tan rápido que incluso han programado un segundo pase y lo han extendido a dos cines más de Nueva York.

“Me imagino a un montón de chicas emocionadas ante la idea de ir a ver la película de su superheroína favorita sintiéndose una más en la sala. Pudiendo ir vestidas cómo les de la gana. ¡Gritando durante la proyección sabiendo que su voz de mujer no será la nota discordante!”, opina Lena. Los beneficios recaudados por estas proyecciones están destinados a un colectivo de planificación familiar. “Esto lo han obviado los que lo critican, claro”.

Además de garantizar un espacio de seguridad que, por ahora, no está garantizado (solo hay que atenerse a las cifras de violaciones, acoso o abusos); este tipo de eventos "solo para mujeres" cumplen otra función intangible igualmente interesante.

Se trata de crear comunidad entre las mujeres a las que les gusta un género “estereotipadamente masculino” como son los cómics, el cine de acción o la ciencia ficción. Reforzar estos gustos, estos referentes, e inspirar a otras chicas jóvenes, es esencial para desmontar todos esos estereotipos y que en el futuro seamos muchas más.