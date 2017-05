Si llevas el bebé al escaño en Australia es "histórico", en España te acusan de montar un circo

La senadora australiana Larissa Waters se ha convertido en la primera mujer en llevar a su bebé al escaño y amamantarlo en el Parlamento de Canberra. La imagen de ella con su hija, Alia Joy, ha sido recogida en varios medios locales e internacionales como la CNN o la BBC. " Larissa Waters ha hecho historia" coincidían en señalar muchos de esos titulares o artículos. Entre ellos, el del diario El País, perteneciente al grupo Prisa.

"Alia Joy tiene tan solo dos meses per se ha convertido en la historia política australiana al ser el primer bebé amamantado en el Parlamento (...)", arrancaba el artículo, destacando el gesto valiente de la política como un " claro mensaje en apoyo a la conciliación y a la lactancia materna".

Pero, un momento, ¿te suena algo raro? Algunos usuarios de Twitter han tirado de hemeroteca y han rescatado otro artículo del mismo diario en el que, pese a la similitud de la escena —una mujer, un bebé y leche materna—, la misma cabecera opta por un tono sensiblemente diferente y bastante más beligerante.

Diferencia: la mujer que amamantó en 2006 a su bebé en el Congreso era Carolina Bescansa, diputada de Podemos, el grupo de izquierda que irrumpió con fuerza en el 2014 surgido a partir de las mobilizaciones ciudadanas del 15M.

Así, mientras Larissa Waters es una valiente mamá que ha hecho "historia" con su bebé y que lanza una flecha a favor de la conciliación, Carolina Bescansa hizo poco más que crear "polémica". En el artículo en el que hablan de ella — que se puede leer aquí— remarcan a conciencia que existía un servicio de guardería de 2006, pero que "aún así, la política prefirió llevar a su hijo al escaño, donde le amamantó". Además, agregan en un tono que roza lo burlesco: " El bebé recibió incluso un voto como candidato a la presidencia del Congreso, naturalmente anulado".

Llegados a este punto cabe señalar a qué se debe este trato diferencial entre una mujer y otra si el gesto es el mismo o muy parecido. Muchos no han dudado en achacar este trato diferencial a la antipatía habitual que ha demostrado la cabecera del grupo Prisa contra Podemos. La misma Bescansa comentaba esto mismo en un tuit.

A pesar de que las condiciones conyunturales son ligeramente distintas, ¿es eso motivo de peso para que uno de las acciones sea "histórica" y la otra simplemente "polémica"?

Veamos: la decisión de Larissa Waters de amamantar a su bebé en el Parlamento australiano (y que ya anticipó en su cuenta de Instagram hace dos meses) obedece a una reforma parlamentaria, precisamente promovida por la misma Waters, que entró en vigor el año pasado y que precisamente pretendía fomentar la conciliación para los legisladores en la Cámara o el Senado. Hasta entonces los niños no podían entrar en el edificio y solo podían estar en oficinas o en los espacios públicos. Una senadora, a quien ha querido recordar Larissa Waters en su Twitter, llegó a ser expulsada en el 2003 por amamantar en el Parlamento. De aquí se puede desprender que, en efecto, es una acción histórica.

Here is Kirstie Marshall before she was ejected from the Vic Parliament for breastfeeding her 11-day old bub. Look how far we have come! pic.twitter.com/LrzZcIFBXq