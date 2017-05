Kendall Jenner es portada de la edición india de Vogue... y la polémica está servida

Kendall Jenner ha aparecido en las portadas de Vogue India para conmemorar el décimo aniversario de la revista en el país. Analicemos la frase, sí. Kendall Jenner, blanca y estadounidense, ha sido la elegida para abrir una edición especial de la revista en la India.

La portada abre con una foto de Kendall del fotógrafo Mario Testino en la que se ve ella, imponente, con vestido negro bajo unas letras doradas en las que se puede leer “Indian Affair”. Pero, ¿cómo va a ser indian affair si ella no es india?

Kendall Jenner for Vogue India is such a great example of cultural hegemony.

Según se ha podido saber, la foto fue disparada frente al Palacio de Sambodhe de Jaipur y el traje de encaje es de Saint Laurent. Aunque no es la primera vez que Jenner protagoniza una portada internacional, esta sí parece ser una de las más controvertidas. Y con razón.

Las redes sociales no han tardado en hacerse eco de la desafortunada portada por anteponer una modelo yankee antes, incluso, que a personalidades relevantes de su país. Por ejemplo, el célebre actor de Bollywood Sushant Singh Rajput o la actriz y modelo Katrina Kaif también aparecen en el interior de las páginas de este número especial. Sin embargo, sorprende la decisión editorial de haber puesto en portada a una modelo que precisamente no representa nada de la identidad, costumbre o idiosincrasia del propio país.

Varios usuarios de Twitter han criticado la decisión de Vogue de elegir a una mujer blanca para conmemorar el aniversario de la revista en India. Algunos de ellos ha tildado la portada de un claro ejemplo de " hegemonía cultural".

Cuesta creer —apuntaban otros usuarios— que no hayan encontrado otras modelos indias que representaran mejor la esencia del país. "Con la cantidad de mujeres indias bellas que hay", apuntaba este otro usuario. " ¿Por qué está Kendall Jenner en portada si tenemos literalmente las mujeres más bellas del mundo?", se cuestionaba este otro.

So many beautiful women in India and Vogue India puts Kendall Jenner on the cover for their 10th year issue... 🙄