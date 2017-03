Indignación después de que la policía matara a un perro por retrasar un vuelo

Nunca he estado en Auckland, tampoco he conocido a ninguno de sus policías, pero tengo la teoría de que son muy rápidos para disparar y muy lentos para correr. Y si no, que alguien explique por qué los agentes decidieron disparar y matar a un perro que se había escapado por el aeropuerto en lugar de correr, atraparlo y dejarlo vivir en paz.

Ojo, que digo explicar y no justificar, porque justificar algo así es imposible. El perrito asesinado se llamaba Grizz, y era un perro de servicio que trabajaba en el aeropuerto de Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda. En torno a las cuatro de la madrugada Grizz se soltó de su collar y se escapó por la pista de aterrizaje, provocando que hubiese que retrasar un total de 16 vuelos.

La policía neozelandesa estaba allí para dar apoyo cuando los trabajadores del aeropuerto y los responsables de la seguridad de la aviación les pidieron que dispararan al animal. Y lo hicieron.

En cuanto corrió la noticia de que Grizz había sido disparado, la indignación en las redes se hizo patente.

why the fuck was a dog shot at auckland airport for delaying flights could they not have use a tranquilliser gun instead of murdering him — joanna (@neckmyself) 16 de marzo de 2017

"Por qué coño dispararon a un perro en el aeropuerto de Aucklando por causar retrasos, ¿no podrían haber usado un dardo tranquilizante en lugar de asesinarlo?".

Everyone starting their Friday by waking up to the news that an Auck Airport Dog had to be shot dead. Happy Friday everyone! — Geoff Koop (@GKoop93) 16 de marzo de 2017

"Todo el mundo empezando su viernes despertándose con la noticia de que han disparado a muerte a ese perro del aeropuerto de Auckand. ¡Feliz viernes a todos!".

Rip to the security dog from the Auckland Airport. Got shot for causing delays on the runway #Harambept2 — Weatherman (@LutherLancelot) 16 de marzo de 2017

"R.I.P. al perro de seguridad del aeropuerto de Auckland. Lo dispararon por causar retrasos en la pista".

No solo es que hayan matado a Grizz, además han escurrido el bulto haciendo este comunicado deliberadamente ambiguo en el Twitter oficial del aeropuerto, un gesto que a caldeado aun más los ánimos.

Update dog that was on the airfield at AKL_Airport has now been caught — Auckland Airport (@AKL_Airport) 16 de marzo de 2017

"Actualización, el perro en la pista de aterrizaje del aeropuerto ha sido atrapado".

@AKL_Airport Caught? You guys call shooting an innocent work dog catching it? Murderers — TPB_Bully (@Sunnyvale_Bully) 17 de marzo de 2017

"¿Atrapado? ¿Le llamáis a disparar a un perro inocente atraparlo? Asesinos".

@AKL_Airport By caught you mean cruelly killed of course. 3 hours was more than long enough to get a tranq gun on site. Shame on you. — Marc Fuller (@full2001) 17 de marzo de 2017

"Si por atraparlo queréis decir matarlo cruelmente, por supuesto. 3 horas era tiempo más que suficiente para haber conseguido una pistola de dardos tranquilizantes. Dais vergüenza".

"¡'Atrapado' por una bala!".

Y todo apunta a que los casos de maltrato y despreocupación por los perros de servicio no son un tema aislado en la policía de Auckland. El martes pasado hicieron un homenaje a los perros fallecidos en servicio este año: un total de 24.

[Vía Buzzfeed]